Scudetto e retrocessione

Sono in fase di svolgimento le due partite delle 18.00 Sassuolo – Milan e Inter – Sampdoria che aggiudicheranno lo scudetto di Serie A Tim per la stagione 2021/22. Al momento il Milan vince fuori casa per 3 a 0 mentre i nerazzurri stanno vincendo in casa.

La salvezza

Alle 21.00 le sfide salvezza con Venezia – Cagliari, con i sardi obbligati a vincere sperando che la Salernitana, in casa, perda contro l’Udinese. Per i commenti e gli highlights vi diamo appuntamento per questa sera dopo le 22.30.