Successo degli atleti tesserati al beach tennis Bibione ai campionati nazionali di Forlì

Bibione fa decisamente la parte del leone ai campionati italiani assoluti di coppia indoor di Beach Tennis che si sono svolti a Forlì nella sede dell’ASD Angels Beach&School. Nelle due finali alle quali hanno partecipato otto atleti, ben cinque sono tesserati a Bibione. Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco di San Michele al Tagliamento e fondatore del Beach Tennis Bibione Gianni Carrer: “una gioia vedere un numero consistente dei nostri tesserati affermarsi in competizioni di rilevanza nazionale”.

Le sorprese

Non sono mancate le sorprese, soprattutto tra gli uomini. Nel doppio maschile lo scudetto è andato a Diego Bollettinari e Marco Faccini: la coppia dell’ASD Bibione, settima testa di serie, in finale ha battuto 63 75 Michele Cappelletti del SSD Paradise Beach City e Niccolò Strano dell’ASD Bibione, numeri 5 del tabellone, che in semifinale avevano eliminato i primi favoriti, Mattia Spoto dell’Associazione Dilettantistica Beach Tennis and Sport e Doriano Beccaccioli del SSD Paradise Beach City. Più lineare il torneo femminile, che ha incoronato campionesse d’Italia Ninny Valentini e Giulia Gasparri, rispettivamente dell’ASD Bibione e dell’ASD Beach Tennis and Sport. Il duo, accreditato della seconda testa di serie, ha centrato l’obiettivo senza cedere neanche un set e dominando anche la finale, vinta 62 64 contro le prime favorite del tabellone, Sofia Cimatti e Veronica Casadei.