Tamberi show al Celebrity All-Star Game di Cleveland: tutti pazzi per Gianmarco

E’ ufficiale: Gianmarco Tamberi vola. Vola a 2,37 m nel salto in alto, per conquistare la medaglia d’oro (condivisa, nel segno dell’amicizia, con Mutaz Essa Barshim, atleta del Qatar che aveva raggiunto la stessa altezza) nelle Olimpiadi di Tokyo; vola quando riesce a tornare in pista dopo il pesante infortunio del 2016

Stavolta a canestro

Vola a canestro nella “Partita delle Celebrità”, con cui si son aperti i tre giorni dell’All Star Game NBA 2022, per mettere a segno una schiacciata clamorosa.