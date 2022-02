Tennis, Vezzali: “Djokovic potrà giocare in Italia anche senza Green oass rafforzato”

Novak Djokovic non è vaccinato e in una recente intervista alla Bbc ha dichiarato che era disposto a sacrificare la partecipazione a tornei prestigiosi come il Roland Garros e Wimbledon pur di “avere la libertà di scegliere” cosa mettere nel suo corpo.

Aperture per il Master 1000 di Roma

Il tennista serbo potrebbe invece partecipare agli Internazionali d’Italia in programma dal 2 al 15 maggio a Roma. L’apertura arriva dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, che in una intervista, conferma la possibilità che il numero 1 del tennis mondiale possa giocare in Italia. Il tennis “è uno sport all’aperto e non è previsto il green pass rafforzato – ha commentato la Vezzali – “quindi se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti”