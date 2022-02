Simeone da sballo: tripletta! Verona ora sogna l’Europa, il Venezia è nei guai

E poi si scatenò Simeone. Cholito l’incubo del Venezia. All’andata, con una doppietta ribaltò il derby. Qui diventa padrone della scena del secondo round e si porta a casa il pallone con una tripletta. Vittoria senza ombre questa contro un Venezia bello nel primo tempo, dove meritava anche di andare a bersi il tè in vantaggio. Ma leggero, troppo leggero nel secondo. I giocatori gialloblù rubano la lavagnetta luminosa al quarto uomo e girano per il campo con il numero 40, i punti che in pratica significano salvezza anticipata, e di un bel po’. Ora si può segnare anche l’Europa. Il Venezia invece finisce per la prima volta in zona retrocessione, scavalcato dal Cagliari. Tempi duri, per una squadra che gioca bene ma non raccoglie più.

Venezia, che chance

Eppure nel primo tempo poteva segnare almeno due gol. Tudor era in emergenza in difesa. Con fuori due titolari su tre, Casale e Gunter, ha deciso di lasciar fuori anche il terzo, Ceccherini, e ha fatto debuttare dal primo minuto Retsos che ha vinto il premio della sfortuna: si è fatto male dopo cinque minuti e così dentro Ceccherini. Il Verona ha cercato di tener lontano il più possibile il pallone dalla sua area. Ha avuto più possesso, ha cercato di sfondare con Barak e Caprari, ma nel primo round non ha avuto grandi occasioni. Forse l’occasione più limpida è stata il rasoterra dal limite di Ilic nel finale che ha sfiorato il palo. Il Venezia invece, che stava basso, si è difeso con ordine, puntava sulle ripartenze e i lanci lungi per Henry, ha avuto tre chance d’oro per andare in vantaggio. Montipò ha stoppato il bel tiro da fuori di Okereke e quello di Ceccaroni da due passi. Poi è stato benedetto da Lazovic che ha salvato sulla linea il colo di testa di Okereke. Insomma, più Verona nel gioco, più Venezia nelle occasioni che, a dirla tutta, appunto, meritava di andare all’intervallo in vantaggio.

Super Cholito

Nel secondo round è entrato un altro Verona: più convinto, più aggressivo, che arrivava primo su tutti i palloni. Il Venezia ha cominciato a vacillare ed è iniziato l’one man show di Simeone. Prima vince il duello con Caldara e indovina l’angolo. Poi su un fondo di Faraoni trova lo spazio per il tiro deviato da Busio in rete. E infine, su una ripartenza da Bolt di Lasagna, riceve l’assist e scaraventa una sassata alle spalle di Romero. Tutto giusto, perché il Verona ha avuto altre occasioni e il Venezia, nonostante gli aggiustamenti di Zanetti, ha trovato il gol con la sola occasione del secondo round, una zuccata di Okereke, l’unico davvero pericoloso dei lagunari. Che adesso dovranno remare forte per portare la barca nel porto chiamato salvezza.