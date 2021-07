Tre nuovi arrivi all’Union Pro 1928

L’Union Pro 1928 annuncia l’arrivo in prima squadra di Maximilian Ferrarese, classe 1997, attaccante proveniente dall’Abano, ex San Donà, Liventina e Opitergina. Poi Jacopo Molin, classe 1991, terzino, proveniente dalla Liventina, ex Calvi Noale, Istrana, Ac Mestre e Real Martellago. Per ultimo Matteo Cestaro, classe 1996, portiere, proveniente dal Marcon, ex Favaro e Ac Mestre.

I rientri

Intanto rientrano dai prestiti Matteo Calza, classe 2000 attaccante della Miranese e Tarek Mattiello, classe 2001, attaccante dal Graticolato.