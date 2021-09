Treviso Basket, buona la prima: vittoria sul campo di Tortona

Buona la prima per la Nutribullet Treviso Basket che vince all’esordio in campionato battendo in trasferta la Bertram Derthona Tortona per 77-92.

Tortona-Treviso, la partita

Aprono il match un botta e risposta tra Chris Wright (due canestri per lui) e Bortolani con una super tripla delle sue (4-3). Un giro in lunetta di Macura e un tap in di Cain permettono a Tortona di allungare, finché Dimsa con 5 punti di fila non porta TVB in vantaggio, 6-8. A un and one di Cain e i liberi di Filloy per l’antisportivo di Dimsa, segue un’altra tripla dello stesso lituano (10-11). Una tripla di Russell in contropiede fa esplodere la panchina di Treviso, ma Daum riporta i suoi a -2 (12-14). Chiudono il quarto il terzo canestro dai 6.75 di Dimsa e una tripla dell’ex Severini per il 15-17.

Mascolo firma il nuovo vantaggio Tortona con un 4-0 di parziale in avvio di secondo quarto (19-17). Ci pensano Sokolowski, Chillo e Sims a riportare la formazione ospite avanti, con i canestri del 19-24, ma Cain con due liberi tiene il team piemontese in partita.

Il secondo parziale

Dopo un tap in di Sims, si riaccende Tortona con Cannon e un infiammato Mascolo in questo secondo parziale (27-26). Verso metà quarto DeWayne Russell si prende sulle spalle i suoi e firma una penetrazione delle sue, i liberi dell’antisportivo fischiato a Severini e un canestro e fallo per il 27-33. A due giri in lunetta di Wright, segue un recupero con schiacciata di Sokolowski e due liberi di Jones per il 31-36. Lo stesso Jones dopo una rubata realizza il massimo vantaggio Treviso con la schiacciata del 31-38. Dopo i liberi di Cain, le squadre vanno negli spogliatoi sul 35-40 grazie al super alley-oop di un grande Russell in questo secondo parziale per Jones e un altro canestro di Mascolo.

Il terzo quarto

A inizio terzo quarto, Filloy alza la parabola e converte il canestro del 37-40, seguito dai primi due punti di Daum dalla media per riavvicinare Tortona a -1 (39-40). Sokolowski segna dalla distanza e subisce fallo, ma Daum realizza nuovamente per il 41-43. Russell con una penetrazione contro Cain e dei liberi e Bortolani da 3 spezzano il ritmo del team di casa (41-50). Dimsa è ancora caldissimo e segna l’ennesima tripla in catch and shoot, mentre Wright in uscita dal time out interrompe la striscia positiva di Treviso (44-53). A Sokolowski che serve splendidamente Jones, risponde Cain con il canestro del 46-55. Ancora una volta Tomas Dimsa punisce dall’arco, ma Cain schiaccia il 48-61. Dopo un bel gioco a 2 tra Jones e Akele che schiaccia e subisce fallo, Mascolo prova a riavvicinare i suoi (50-63). Altro parziale di TVB con la settima tripla e l’appoggio di uno straordinario Dimsa oggi e il canestro di un ottimo Russell per il +20 (50-70). Il quarto si chiude 53-70 grazie ai liberi di Mascolo e Wright, per l’antisportivo a Sokolowski.

Finale esaltante

Nell’avvio di ultimo quarto le mani sono un po’ fredde. Sokolowski realizza 5 punti consecutivi per il +22 (53-75), ma Daum con 7 punti consecutivi e un giro in lunetta di mascolo riavvicinano Tortona 61-75. Anche Chillo si iscrive alla lista dei canestri da 3 punti e dopo un jumper di Mascolo, infila anche l’and one per il 63-81. A due liberi di Tavernelli, risponde un grande Sokolowski in questo ultimo parziale per il 65-85. Ancora una volta la formazione di casa segna a gioco fermo con Daum e Filloy, ma l’ottava tripla di Dimsa annulla i punti recuperati ottenendo il 68-88. A Filloy dall’arco e Cain, replica Jones con la tripla (17esima per Treviso) per il 73-91. Daum e Cain riavvicinano, ma i liberi di Bortolani sul tentativo di stoppata da parte dello stesso Daum portano il punteggio finale sul 77-92 (trevisobasket.it).

Tortona-Treviso, il tabellino di gara

DERTHONA BASKET 77-92 NUTRIBULLET TREVISO BASKET

BERTRAM: Wright 12 (2/8, 1/2), Filloy 7 (1/5, 1/6), Macura 1 (0/1, 0/1), Daum 15 (4/7, 1/2), Cain 16 (7/11 da 2); Cannon 4 (1/1 da 2), Tavernelli 2, Sanders 0 (0/1, 0/2), Mascolo 17 (8/13, 0/3), Severini 3 (1/3 da 3). Ne: Semeghini, Mobio.

All.: Ramondino

NUTRIBULLET: Russell 16 (4/7, 1/2), Bortolani 7 (0/1, 2/6), Dimsa 28 (2/4, 8/10), Akele 2 (1/1, 0/4), Jones 10 (3/4, 1/2); Casarin 0 (0/1 da 3), Chillo 8 (2/2, 1/2), Sims 4 (2/4, 0/1), Sokolowski 17 (2/4, 4/4). Ne: Poser, Faggian.

All.: Menetti

ARBITRI: Rossi, Brindisi, Valzani