Ufficiale! Kabine è un giocatore del Treviso Fbc 1993

Adesso a far compagnia al capitano Fabiano, esperienze tra i professionisti anche in serie A, arriva l’attaccante Medhi Kabine, svincolato. Da oggi Biancoceleste. L’attaccante di origine marocchine è già da subito a disposizione di mister Gianni Migliorini.

Chi è Kabine

Classe ’85, in carriera ha segnato circa 150 gol dalla Serie C1 alla D. Ha giocato principalmente con Gemeaz S. Polo, Belluno, Sacilese, Pro Sesto, Carpi, Campodarsego, Mestre, Cjarlins e Adriese. Per lui è di fatto un ritorno a Treviso, dove ha fatto parte del vivaio senza mai però esordire in Prima Squadra.

Subito pronto

Già da stasera per la gara di Coppa, che si è giocata alle 20,30 al Tenni, contro l’Opitergina, sarà a disposizione di mister Migliorini. Kabine arriva dall’Altamura, serie D.

La partita di Coppa

Stasera contro l’Opitergina si potrà entrare con soli € 5. Biglietti su ciaotickets.com o in prevendita presso Fotostampa e Bar l’Incanto dietro lo stadio.