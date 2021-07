Un gradito ritorno

Mogliano Rugby 1969 è lieta di accogliere nuovamente tra le proprie fila il trequarti ala Niccolò Fadalti. Si tratta di un ritorno ai colori con i quali nel 2012/13 ha conquistato il primo scudetto della Storia del nostro Club. Dopo 4 stagioni in biancoblu, Niccolò si era trasferito al Petrarca, rimanendo con il club padovano per 7 stagioni e conquistando un altro scudetto. Ora lo vedremo nuovamente scattare sul terreno dello Stadio Quaggia, con la nostra maglia e non più da avversario. Fadalti, che ha al suo attivo anche una buona percentuale realizzativa al piede, vanta 156 partite disputate nella massima serie italiana di Rugby (escluse coppe), con 30 mete segnate, 163 calci di punizione realizzati, 2 drop e 160 trasformazioni.

Le prime parole

Questo il suo primo commento dopo la firma del contratto: “Sono super contento e super carico di tornare a “casa”. Conosco già abbastanza il gruppo con il quale andrò ad affrontare il prossimo Campionato di TOP10 e sono sicuro che ci divertiremo. Spero che insieme riusciremo a strappare un posto per i playoff, visto che l’anno scorso se la sono giocata fino alla fine con tre delle semifinaliste, perdendo incerte occasioni forse per poca esperienza. Sono prontissimo a mettere a disposizione il bagaglio che ho raccolto in tutti questi anni e non vedo l’ora di iniziare.”

L’head coach

Questo il commento di Salvatore Costanzo, capo allenatore del Mogliano Rugby 1969: “Niccolò Fadalti è un giocatore con qualità importanti, dotato di una buona esperienza e che parte della sua carriera l’ha percorsa proprio qui a Mogliano. Bentornato, ci potrà dare una mano per la sua duttilità, è un buon piazzatore e potrà ricoprire i ruoli sia di estremo che di ala. Siamo contenti del lavoro fatto dalla società e che lui abbia deciso di venire a Mogliano portando la sua esperienza all’interno del gruppo. Lo accogliamo a braccia aperte.” Tant’è. Ogni azienda sanitaria ha istituito una commissione ad hoc incaricandola di vagliare le risposte pervenute: le argomentazioni legate a particolari condizioni di salute sono state generalmente accolte, non così le contrarietà di principio.