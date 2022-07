Un Green Garden di Mestre tutto tricolore conferma la promozione in serie B2

Era nell’aria questa promozione dopo la vittoria in trasferta di 15 giorni fa a Modena con la Polisportiva Sacca, dove i giocatori mestrini guidati da Alessandro Arena avevano espugnato il loro fortino di cemento. Già perché i loro campi in mateco sono risultati ostici per tutti gli avversari, tanto da far guadagnare i play off ai modenesi.

Bastava un pareggio

Ma i ragazzi del Green Garden capeggiati da Marco Rampazzo all’andata sono riusciti a vincere per 4-2, e per il ritorno di Domenica 10 bastava anche un pareggio per la promozione. Ed invece del pari è arrivato un cappotto. Sugli scudi Giovanni Orsoni che da subito ha portato il primo prezioso punto dando il via all’arrembaggio. Poi Daniel Buffa portava a casa il secondo punto che dava la sicurezza di poter raggiungere, in caso di ulteriori sconfitte almeno il doppio di spareggio.

Rampazzo vince per ritiro

Ma il pensiero matematico svaniva con Riccardo Opi che metteva la ciliegina sulla torta vincendo con il 3.1 Alberto Orlandi. Scendeva in campo anche Marco Rampazzo giusto per vedere il suo stato di forma con il numero uno modenese il 2.5 Raffaele Martignani. Dopo aver chiuso per 6/2 il primo set il romagnolo abbandonava la gara, mandando in B2 il team del Green Garden. Ha diretto la competizione il giudice Arbitro Simone Zucchetti.