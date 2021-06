Union Pro cerca nuovi talenti

Per la prima volta L’Union Pro 1928 del presidente Enrico Lorenzoni apre le porte del Panisi alla ricerca di nuove promesse per il calcio giovanile maschile. Il 1 per le leve dal 2006 al 2007 e il 2 luglio per le leve dal 2008 al 2010, rispettivamente dalle 17.00 alle 19.00 lunedì e dalle 16.00 alle 19.00 martedì

La possibilità

Tutti i ragazzi potranno presentarsi al campo per cimentarsi davanti agli osservatori dell’Udinese Calcio cui l’Union Pro 1928 è affiliata e davanti agli allenatori dei settori giovanili della squadra di Mogliano/Preganziol. Per maggiori informazioni si può telefonare allo 335/6352306 oppure passare il proprio telefono sopra il QR Code della locandina allegata.