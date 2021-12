Venezia conduce per 30 minuti e poi crolla sotto i colpi di Sassari

La Dinamo Sassari batte l’Umana Reyer Venezia mediante il punteggio di 76-70 nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022. In virtù di questo successo i sardi salgono ad 8 punti in classifica, mentre i veneti restano penultimi a quota 10.

La gara

La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita, mettendo a referto i primi cinque punti dell’incontro. I lagunari reagiscono subito arginando sul nascere un’eventuale fuga degli avversari, i quali, trascinati Gerald Robinson, restano comunque avanti nello score. A tenere alta la bandiera della Reyer, invece, ci pensa Michael Bramos che, con le sue giocate, consente ai padroni di casa di chiudere il primo quarto sul 23-22. Nel secondo parziale i ragazzi di Walter De Raffaele cambiano marcia e, a suon di triple, costruiscono un piccolo gap che i sardi non riescono a ricucire. Si va dunque a riposto sul punteggio di 44-36.

Seconda parte

Nella ripresa Sassari riparte con il giusto approccio, tanto da accorciare subito le distanze portandosi a sole due lunghezze dai rivali. Nonostante i ripetuti assalti della Dinamo, Venezia resiste e contrattacca con Mitchell Watt e Jeff Brooks, mantenendo le dovute distanze anche al termine del terzo quarto (59-50). Gli ultimi minuti di partita regalano grandi emozioni poiché i sardi si scuotono e, grazie a Robinson e Bendzius, cambiano completamente il vento dell’incontro. Venezia accenna una timida reazione, ma alla fine a prevalere è Sassari imponendosi con lo score di 76-70.