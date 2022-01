Venezia-Milan 0-3, gol di Ibrahimovic e doppietta di Hernandez

Pomeriggio perfetto per i rossoneri, trascinati da Leao e Hernandez: risultato mai in discussione.

La gara

Inizia male il 2022 per il Venezia che contro il Milan perde in modo netto e senza appello: finisce 0-3 al “Penzo”, in una partita che per i lagunari non è mai iniziata. La rete siglata dopo 3 minuti da Zlatan Ibrahimovic piega già le gambe ai padroni di casa, che di fatto non impegnano mai Maignan. Un’azione nell’area rossonera, dove Florenzi trattiene Henry è uno dei pochi sussulti ma la squadra di Zanetti non dà mai l’impressione di poter impensierire i rossoneri.

La ripresa

Il quarto d’ora della ripresa, con la doppietta di Théo Hernandez e l’espulsione di Svoboda fa capire già a tutti che la restante mezz’ora è assolutamente inutile. Sul banco degli imputati i difensori, oggi incapaci di arginare soprattutto le volate sulla sinistra di Leao e Théo Hernandez. Malissimo Mazzocchi, così come Svoboda che prima regala un pallone a Ibrahimovic in area e poi sullo sviluppo dell’azione di fa espellere parando la conclusione di Théo Hernanez. Grande attesa per Cuisance, arrivato dal Bayern: nonostante i pochi allenamenti con la squadra, i tanti mesi senza giocare e un Milan che ha schiacciato il Venezia, il francese ha comunque fatto vedere sprazzi di classe.

Zanetti deluso

A fine gara deluso Paolo Zanetti per l’atteggiamento in campo, soprattutto per aver subito ancora una volta un gol nei minuti iniziali.