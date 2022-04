Wimbledon 2022, Djokovic: “Da pazzi esclusione di russi e bielorussi”

Il numero uno del mondo di tennis maschile Novak Djokovic ha definito “da pazzi” la decisione di escludere gli atleti russi e bielorussi da Wimbledon 2022 quest’estate. “Condannerò sempre la guerra, non sosterrò mai la guerra essendo io stesso figlio della guerra – ha detto Djokovic – essendo cresciuto durante le guerre civili che hanno seguito il crollo della Jugoslavia. I tennisti, gli atleti non c’entrano niente con la guerra. Quando la politica interferisce con lo sport, il risultato non è buono”.

Il provvedimento

Secondo quanto anticipato ieri dalla Bbc, il provvedimento impedirà in particolare al russo Daniil Medvedev – numero 2 del mondo – e alla bielorussa Aryna Sabalenka – numero 4 del ranking – di scendere in campo all’All England Club. L’esclusione riguarderà in campo femminile anche Anastasia Pavlyuchenkova (numero 15) e la bielorussa Victoria Azarenka (18). Tra gli uomini, out anche Andrey Rublev (8) e Karen Khachanov (26).