Youth League: iniziano le gare

E’ stata presentata nella sala di rappresentanza del Municipio di Jesolo la Youth League di Karate della Word Karate Federation. Unica sigla che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si svolgerà al PalaInvest di Jesolo. Quarta tappa itinerante a livello mondiale.

Youth League prima

In precedenza a Limassol (Cipro), Umago (Croazia), Monterrey (Messico). Saranno al via gli atleti juniores, 16-17 anni, i Cadetti 14-15 anni e gli Under 14 per un totale di 3180 giovani karateki. Record mondiale come numero di partecipanti alla Youth League. Provenienti da 65 nazioni dei 5 continenti.

L’organizzazione

Ad organizzare l’evento la Multisportveneto di Mestre, sotto l’egida della WKF e la Fijlkam. Che hanno dovuto superare non pochi problemi visto l’eccezionale richiesta di partecipazione alla gara. Subito risolti in quanto il PalaInvest ha permesso la sistemazione di ben otto tatami.

Youth League internazionale

Oltre all’Italia con 816 atleti tra rappresentanti di società ma anche con 17 elementi della nazionale giovanile, le nazioni più numerose sono la Francia con 275. Ukraina con 224. Romania con 138. Spagna con 113. E ci sono anche nazioni emergenti con il Turkmeistan con 11 ed il Kyrgyzstan con 9 ambedue dell’Asia Centrale.

La presentazione

Presente alla conferenza stampa il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, l’assessore allo sport Esterina Idra, il presidente della Multisport Vladi Vardiero, assieme a ben cinque campioni del mondo di karate che in questi giorni conducono un Camp al PalaIvest dal Titolo TIKIL , acronimo di “This is Karate I Like”. Davide Benetello, Luca Valdesi, Stanislav Horuna, Ivan Leal, e Damian Quintero.

L’inizio della Youth League

Le competizioni inizieranno giovedì pomeriggio con le ragazze nel kumite (combattimento) della categoria Junior a partire dalle 18,30 sino alle 21,30. Ed a proseguire i ripescaggi e le finali mentre il giorno dopo dalle 8,30 sino alle 12,00 le eliminatorie del Kata (forma) individuale sia maschile che femminile. Poi dalle 12,00 alle 19,00 eliminatorie del kumite individuale maschile e femminile ed a proseguire i ripescaggi e le finali.