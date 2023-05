3 maggio. Manifestazioni a Venezia

In occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa, il Sindacato e l’Ordine dei giornalisti del Veneto hanno organizzato una manifestazione a Venezia, insieme a Fnsi e ad Articolo 21. L’appuntamento in campo San Bortolomio con la partecipazione, tra gli altri, di Giuseppe Giulietti, fondatore di Articolo 21 ed ex presidente Fnsi, Giuliano Gargano, presidente dell’Ordine e Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato Veneto e componente giunta Fnsi.

Libertà di stampa

C’è stata la richiesta della liberazione dei sei giornalisti in carcere in Europa con l’accusa di spionaggio: Pablo Gonzles in Polonia, Evan Gershkovich in Russia, Katsiaryna Andreeva in Bielorussa, Vladislav Yesypenko nella Crimea occupata, Ivan Safronov in Russia e Julian Assange nel Regno Unito. C’è stata pure la denuncia della prossima chiusura della redazione di Venezia de La Nuova, e della chiusura “temporanea” da settembre di quella del Gazzettino, “fatti – sottolinea una nota del sindacato – che allontanano i cronisti dal territorio che raccontano e a cui danno voce, e che si inseriscono nel continuo e costante esodo dalla citt storica di attivit e presenze”. Alla sera appuntamento al cinema Lux di Padova, su iniziativa del Comitato veneto per Assange e dell’Anpi, con la proiezione del film “Hacking Justice”.