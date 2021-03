34.416 persone infetti in Veneto

La progressione della nuova ondata della pandemia viene confermata ogni dodici ore da Azienda Zero, che emette i bollettini delle 8 (che vengono commentati dal presidente della Regione Luca Zaia nella conferenza stampa quotidiana) e delle 17. L’ultimo aggiornamento eleva a 353.376 il numero dei veneti che hanno “incontrato” il Coronavirus da un anno a questa parte, risultando positivi al tampone antigenico o molecolare, la maggior parte dei quali – per fortuna – non ha manifestato sintomi. Rispetto alle 17 di venerdì si tratta di 2.166 casi in più. Pur depurato dalle oltre mille persone nel frattempo guarite, è cresciuto corrispondentemente anche il numero dei casi attualmente positivi, che nel Veneto sono saliti ieri a 34.416, con un incremento di 1.319 unità.

Aumentano le vittime

Come ogni giorno, va registrato anche l’aumento delle vittime della pandemia, che nella nostra regione ha provocato la morte di 10.099 persone, il conteggio è salito di altri 17 individui. Un ricoverato in meno per Covid-19 invece negli ospedali veneti: alle 17 di ieri erano 1.385 (fra loro anche 271 malati che nel frattempo sono guariti ma restano ricoverati a causa di altre patologie o a causa della debilitazione provocata dall’infezione da Coronavirus). Nelle strutture territoriali sono poi ricoverate 144 persone a causa dell’epidemia. È cresciuto invece il numero dei ricoverati nelle Terapie intensive venete: ieri alle 17 erano 187, 6 in più delle 17 di venerdì. La nota positiva è che è cresciuto anche il numero dei guariti dall’infezione virale, che ieri ha raggiunto il ragguardevole numero di 308.861: per loro l’immunità sarà garantita da una sola dose del vaccino, senza bisogno di quella di richiamo.