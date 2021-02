4 veneti con Draghi

Fatto il governo (più politico che tecnico), qualche sorpresa e qualche scontento. Cancellata FdI, confermati Leu, Pd, M5s, arrivano lega e FI in posti di non poca importanza. Curiosità. Manca l’assessorato allo sport. Ma con Draghi arrivano anche 4 veneti. Bisogna tornare ai tempi del Veneto roccaforte della Dc per trovare una rappresentanza così nutrita. E così, per quel che vale, da ieri sera la regione si è tolta di dosso l’etichetta di «grande forza economica, ma nano politico». La partita è in mano a Erika Stefani, Renato Brunetta, Federico D’Incà e Daniele Franco. Sono i quattro ministri veneti nella lista del nuovo governo di Mario Draghi.

I bellunesi

Due i bellunesi: Franco, il supertecnico nuovo ministro dell’Economia, originario di Trichiana (comune con 4.700 abitanti), ma da tempo residente a Roma; e Federico D’Incà (M5S) che si tiene la delega dei Rapporti con il Parlamento che aveva già nel secondo governo Conte. E che – caso più unico che raro – fa doppiamente felice Trichiana, visto che lì risiede. «Ringrazio il presidente incaricato Mario Draghi per avermi chiamato a far parte della nuova squadra di Governo» il suo primo commento. «Esserci in questo momento rappresenta ancora una volta un grande onore e una grande responsabilità».

Vicentina e autonomista

È vicentina, nata a Valdagno, la leghista Erika Stefani che diventa Ministro alle disabilità. Avvocato, già ministro per gli Affari regionali e alle Autonomie nel primo esecutivo Conte torna a Palazzo Chigi dopo essere rimasta stretta, nel cercare di portare a dama il progetto autonomista del governatore Luca Zaia, nel tiro alla fune tra Luigi Di Maio e il capitano Matteo Salvini. Certo, vederla al governo ma con la sua ex delega affidata alla bresciana Maria Stella Gelmini fa un certo effetto alla base leghista e dalle parti di palazzo Balbi. La presenza di Stefani – “laureata in autonomia” – nell’esecutivo viene comunque giudicata un segno di attenzione per il tema. Ora, tuttavia, l’interlocuzione per una delle «partite fondamentali» secondo Zaia insieme al Recovery plan, riparte con la fedelissima di Berlusconi.

Ritorna il veneziano

Infine è veneziano Renato Brunetta (Forza Italia), economista e accademico – già candidato del centrodestra per la corsa a sindaco di Venezia – che il ministero della Pubblica amministrazione lo ha già guidato tra il 2008 e il 2011 e dove si rese protagonista per la sua crociata contro i fannulloni. Nomina, la sua, che insieme a quella di Mara Carfagna agita Forza Italia perché considerata come la vittoria dell’area che fa capo a Gianni Letta su quella più vicina alla Lega.

Si comincia

«Auguro buon lavoro al professor Draghi e al suo Governo, che nasce in un momento di grandi difficoltà» il commento di Zaia. «Nella speranza che si possa recuperare il tanto tempo perduto e che sia finita l’agonia dell’ultimo periodo. Come uso dire spesso, bisogna lavorare pancia a terra verso l’obbiettivo». Il Veneto, ha ribadito Zaia, «porta le istanze poste dalla crisi causata dal Covid, dalla quale bisogna uscire velocemente, ripartendo con l’impresa, l’economia, l’occupazione. L’autonomia è la madre di tutte le battaglie, per cui, finita l’emergenza, il dossier è sul tavolo del Governo, pronto per la ripartenza».