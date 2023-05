A “Le Carline” di Pramaggiore i viaggiatori di Klick’s On Way impegnati nella traversata del Veneto per la promozione del turismo lento per le persone a mobilità ridotta

Tappa ‘interlocutoria’ ieri mattina all’azienda vinicola Le Carline a Belfiore di Pramaggiore per il gruppo di viaggiatori di Klick’s on ways, l’iniziativa promossa dall’organizzazione di volontariato Free Wheels che sta attraversando il Veneto per promuovere in moto-sedia oltre alla valorizzazione del territorio, la promozione del turismo lento per tutti, e dell’accessibilità in tutte le sue forme. Obiettivo è quello di dimostrare che l’accessibilità ha mille sfaccettature portando coraggio e speranza alle persone con lesioni midollari, dando nello stesso tempo ai viaggiatori l’opportunità di vivere in condivisione un’esperienza di percorso “on the road”.

La Conte accoglie il gruppo

Il gruppo, composto da 8 viaggiatori con mobilità ridotta oltre che dagli accompagnatori dell’associazione e da altri volontari, è stato accolto dal titolare dell’azienda Daniele Piccinin con la sua famiglia, dall’europarlamentare Rosanna Conte, dai Sindaci di Pramaggiore Fausto Pivetta e di Annone Veneto Victor Luvison. “Un’occasione importante e di grande significato – ha sottolineato l’on. Conte – per far conoscere le problematiche che ancora esistono riguardanti l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche per le quali molto è stato fatto ma molto c’è ancora da fare”. Il gruppo, proveniente da Eraclea, ha poi proseguito per Motta di Livenza e concluderà sabato 27 in Piazza San Marco a Venezia l’iniziativa che ha preso il via il 19 maggio da Negrar di Verona, con circa 400 m complessivi percorsi.