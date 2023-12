A Marcon una cerimonia per ricordare Doriana Rossi

“Il tuo sorriso sempre con noi Doriana!”. Una targa con foto e dedica ai figli Lorenzo e Niccolo’ ed ai genitori di Doriana Rossi, la donna di Quarto d’Altino morta all’improvviso nell’agosto scorso. La cerimonia si è tenuta al centro civico De Andre’ di Marcon alla presenza del sindaco Matteo Romanello, della sua vice Carolina Misserotti, della capogruppo in consiglio comunale di “Impegno Altinate di Quarto d’Altino Cristina Baldoni e di numerosi consiglieri comunali marconesi. “Il ricordo di una donna e soprattutto mamma molto dedita ad aiutare gli altri” è stato il commento del sindaco Romanello e di Baldoni. Presenti un gruppo di amiche altinate molto legate a Doriana come Pamela Provenzales. Dopo il ricordo di Doriana, in tema di donne in prima linea, è stato presentato il libro di Cristina Pappalardo “Mille e una lei”.

Il ricordo

La docente di lingue e letterature straniere presso l’isituto A. Gritti di Mestre, scrittrice, giornalista collaboratrice di ChioggiaNews24, media partner dell’evento, ha organizzato un vernissage culturale che prevede la lettura di brani tratti dal suo nuovo romanzo edito da Mazzanti libri e intitolato Mille e una Lei. Quest’opera letteraria moderna, corredata dalla copertina disegnata dal pittore S. Varagnolo, non ha alcuna pretesa o velleità nei confronti dei potenziali lettori. Mira solo a descrivere le mille sfaccettature femminili e tende a fornire messaggi positivi che possano dare un contributo denunciando la violenza sulle donne da un punto di vista psicologico e fisico, i femminicidi, le differenze di genere e gender con cui esse hanno convissuto per secoli sin dall’epoca dei greci e dei romani. Quello di Cristina è un viaggio di Donne, per Donne, con Donne fra Chioggia, Venezia, Verona e Catanzaro per delineare profumi, usi, costumi e storie tutte al femminile.