A Mestre si va al cinema al mattino

Sveglia non di buon’ora, ma comunque senza poltrire troppo a letto. Colazione e passeggiata per arrivare al cinema alle 10 e mezza. È la “nuova domenica” che sta appassionando sempre più mestrini, con i matinée all’Img Candiani che, nelle ultime due domeniche, hanno superato la soglia dei trecento spettatori. Proiezioni mattutine in tutte le sale che, partite l’anno scorso con un numero di spettatori che arrivava ad un terzo di quello attuale, si sono dunque affermate perfino sorprendendo la gestione del multisala mestrino. E mentre oggi è in programma un nuovo “martedì a 3 euro” nelle sale per una selezione di film, gli incassi e le presenze complessive stanno progressivamente tornando ai livelli pre-Covid dopo anni che, in particolare per i cinema, sono stati davvero neri.

La scalata

«Le proiezione mattutine della domenica e degli altri giorni festivi stanno funzionando sempre di più – conferma Gianantonio Furlan, gestore dell’Img Cinemas di Mestre -. Siamo partiti l’anno scorso arrivando a 100-150 spettatori al massimo, ma nelle ultime due domeniche abbiamo superato le 300 presenze. Quello che funziona soprattutto in queste “matinée” sono i film di qualità e rivolti ad un pubblico adulto, mentre le fasce più giovani continuano a scegliere le proiezioni pomeridiane o quelle serali. Lo stesso discorso vale per le famiglie: abbiamo provato anche le pellicole di animazione, ma anche in questo caso si continua a restare nella tradizione». Di certo (oltre al prezzo ridotto a 5,50 euro rispetto ai 9 euro della tariffa intera) a segnare l’affermazione delle proiezioni delle 10.30 di domenica è stata anche la qualità delle pellicole uscite nelle ultime settimane, a partire da “C’è ancora domani”, il piccolo capolavoro di Paola Cortellesi. «Alla terza settimana di programmazione sta facendo meglio della prima – riprende Gianantonio Furlan -. Quando l’ho visto due mesi fa in anteprima mi aveva sorpreso per l’originalità dei temi e per il mix di dramma e commedia, ma non avrei mai pensato ad un risultato simile. E film come questo hanno anche un effetto trascinamento sugli altri titoli, penso ad esempio a “Comandante” con Favino, “Killers of the flower moon” di Scorsese e “Anatomia di una caduta”, vincitore a Cannes». Il dato che al multisala mestrino, dopo il crollo del 60% del 2021 rispetto al 2019, resta ora solo un altro 10-12% per ritornare ai numeri pre-Covid. «Tutto dipenderà anche dalla qualità dei prossimi film ma noi, tra matinée, i film-concerto come quelli in arrivo di Dalla e Paolo Conte, film-evento o restaurati e in lingua originale, ce la stiamo mettendo tutta».

Martedì a 3 euro

E oggi proseguono gli appuntamenti del martedì con le proiezioni a costo ridotto della rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro”. All’Img Candiani sono in cartellone “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio e “Oppenheimer” di Christopher Nolan, mentre al Palazzo c’è “Jeanne Du Barry La favorita del Re”. Al cinema Dante proiezione di “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry”di Hettie MacDonald mentre, a Venezia, il Multisala Giorgione propone “The Palace” di Roman Polanski, il Rossini “Nata per te” di Fabio Mollo e l’Astra del Lido punta invece su “Assassinio a Venezia” di Kenneth Branagh.