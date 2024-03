A Porte di Mestre si accende la sfida

Dopo il successo riscosso da tutte le iniziative proposte tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 (a partire dalla mostra multimediale su Caravaggio fino alle esibizione degli artisti di strada giunti dalle Ramblas di Barcellona), a Porte di Mestre si stupisce ancora.

La pista più lunga d’Italia

PGK, la pista di Go Kart elettrici unica nel suo genere in Italia e aperta a gennaio, si prepara all’inaugurazione ufficiale. L’evento è programmato per lunedì 4 marzo, dalle 17.00 alle 19.00, al primo piano del centro commerciale, accanto alla food court. Tanto se ne è parlato nei giorni di messa in opera ma Paolo Gagliardini, titolare di Pgk Karting Network, ha volutamente mantenuto il riserbo sul padrino d’eccezione e ospite d’onore dell’evento.

Fisichella padrino

Giancarlo Fisichella, pilota di formula 1 che ha cominciato la sua carriera proprio con i kart. Sarà il campione quindi a battezzare la pista che sta già conquistato un ampio pubblico e contnua ad attrarre clienti da tutta la provincia. Per tutti i clienti che scaricheranno sul proprio cellulare l’app Porte di Mestre, dalle 17.00 alle 19.00, infatti, saranno riservati sconti da usufruire in pista fino al 31 marzo. Al termine dell’evento l’orario di apertura della pista al pubblico sarà prolungato fino alle 24.00. Non resta che allacciare le cinture e mettersi alla guida. Il divertimento è assicurato. E solo Porte di Mestre può vantare una delle piste più innovative al mondo.