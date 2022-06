A Quarto c’è sempre un pasticciaccio

Il sindaco di Quarto D’Altino crede che tutti i cittadini siano dotati di collegamento a Facebook. Siccome lui vive di immagine virtuale allora le sue comunicazioni ufficiali le fa sui social, cosiddetti. Per esempio, l’ultima è quella di avere emesso una ordinanza per limitare l’uso dell’acqua. Il sindaco aveva il dovere di informare prima di tutto il Consiglio Comunale e coinvolgerlo nelle scelte, ma siccome sembra che il Consiglio Comunale lo abbia inquadrato come un ostacolo perché il dibattito è pubblico, allora fa di testa sua come fosse un monarca.

La protesta dell’opposizione

Ma anche qualora lo fosse, per informare i cittadini avrebbe dovuto scegliere un modo più adeguato e accessibile a tutti. Comunque, il giorno dopo la firma dell’ordinanza, sembrerebbe che qualcuno avesse irrigato lo stadio comunale come non ci fosse un domani. Resta il fatto che la mitigazione di queste situazioni emergenziali, dovrebbe passare attraverso una corretta gestione idrica e pianificazione di interventi, che nel nostro territorio spettano a vari enti.

No ai divieti





Tuttavia, non ci sembra di buon senso la scelta del sindaco di includere il divieto di innaffiare gli orti domestici, soprattutto in questo momento di crisi. Sarebbe stato più opportuno dare dei consigli, come del resto hanno fatto altri sindaci dei Comuni limitrofi, oppure delle indicazioni sulle fasce orarie. Ma non vietare. Essi, allo stato, sono un supporto fondamentale per le famiglie che non riescono a sbarcare il lunario. Il Sindaco e la sua Giunta dovrebbero concentrarsi di più a promuovere progetti ecosostenibili, anziché emettere divieti, perché al momento di progetti in tal senso ne vediamo ben pochi. A dirlo Caterina Pagnin e Cristina Baldoni