A Venezia si chiude un’era: esonerato Walter De Raffaele. Fatale il ko con Brindisi

Dopo 6 anni e mezzo da capo allenatore, più 5 da vice di Carlo Recalcati dal 2011, si chiude ufficialmente l’avventura di Walter De Raffaele sulla panchina della Reyer Venezia. Il coach livornese, oltre 400 panchine col club orogranata, paga a caro prezzo la sconfitta per 76-75 al Taliercio contro la Happy Casa Brindisi nel match di mezzogiorno della 18esima giornata di Serie A.

Brindisi fatale

In generale De Raffaele deve fare i conti con una stagione con pochi alti e moltissimi bassi, e una striscia di quattro sconfitte di fila in campionato, sei nelle ultime sette considerando l’Eurocup. Venezia ha sì centrato la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia di Torino, ma ora si ritrova al decimo posto in Serie A e un cambio di guida tecnica pareva indispensabile dopo aver anche cambiato nel roster con l’addio di Allerik Freeman, colpo di mercato in estate, e l’ingaggio dell’esterno americano Kendrick Ray.

Il coach a fine partita

Al termine della gara con Brindisi, De Raffaele ha detto: “Sconfitta dolorosissima per come è maturata, dopo una partita giocata con molta attenzione. Credo si sia visto che la squadra non è tranquilla, non è serena. Non lo è nella gestione dei palloni, nell’amministrare dei vantaggi, di una partita che più di una volta abbiamo girato nella direzione giusta ma poi buttata via nel momento in cui Brindisi ha rimesso la testa avanti”.

Walter resterà nella storia

Walter De Raffaele, classe 1968, resterà per sempre uno dei grandissimi nella storia della Reyer Venezia: più di 400 panchine, davanti a due leggende che hanno fatto la storia del club come “El Paron” Tonino Zorzi (357) e Giulio Geroli (224), soprattutto ha messo la firma su due Scudetti, 2017 e 2019, su una Coppa Italia, quella nel 2020 a Pesaro, e sulla FIBA Europe Cup 2018, vinta in finale contro Avellino. Al momento la squadra è stata affidata all’assistant coach Gianluca Tucci, in attesa che venga scelto un sostituto. Tra i tecnici liberi ci sono Pino Sacripanti e Simone Pianigiani, la suggestione potrebbe essere Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale anche se difficile ipotizzare un doppio incarico, mentre tra i nomi stranieri libero c’è sempre Pablo Laso dopo la fine del rapporto con il Real Madrid nella scorsa stagione.