A Vicenza testa a testa Possamai-Rucco, a Treviso domina Conte. A San Donà netta sconfitta della Zottis

Si profila un testa a testa a Vicenza tra il sindaco uscente, Francesco Rucco, e lo sfidante di centrosinistra Giacomo Possamai, con gli altri contendenti che al momento non riuscirebbero nemmeno a entrare al Consiglio comunale. A oltre il 20% dello scrutinio, Possamai è in testa con il 48,53% delle preferenze, seguito da Rucco con il 42,48%.

Tutti gli altri fuori dai giochi

Tutti gli altri candidati sindaco sono sotto al 2,5%.

Treviso senza storia

Non c’è gara invece a Treviso tra il sindaco leghista uscente Mario Conte, che a poco meno del 20% dello scrutinio sopravanza gli altri candidati con il 64,78% delle preferenze. Staccato nettamente, con il 27,35%, è Giorgio De Nardi, imprenditore candidato dal centrosinistra, più lontani gli altri. Conte vince soprattutto per la lista civica che porta il suo nome, che è il primo partito con il 30,5% delle preferenze, la Lega seconda con il 16,72%. Terzo è il Pd con il 15%, e quarto Fratelli d’Italia con il 12,4%. I risultati definitivi si sapranno nella giornata di oggi.

San Donà verso il centrodestra

Dopo 21 sezioni scrutinate su 40, il candidato del centrodestra Teso mantiene il netto vantaggio con il 64,06%. Zottis si attesta al 32,46%. Fanalino di coda, Fantinello del Terzo Polo con il 3,49%. Teso in netto vantaggio. Dopo nove sezioni scrutinate, il candidato del centrodestra Teso è in netto vantaggio con il 66,07%, seguito da Zottis (centrosinistra) al 29,71 e Carlo Fantinello (Terzo Polo) al 4.23%. Zottis ha già chiamato Teso per congratularsi, si va verso il ribaltone.