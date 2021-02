Addio al Prof. Basso, l’angelo dei bimbi

Da settimane lottava contro il Covid, oggi la notizia della sua morte: si è spento il professor Giuseppe Basso, ex direttore della Clinica oncoematologica pediatrica dell’Azienda Ospedale Università, ricoverato in Terapia Intensiva a causa del Covid. Il professor Basso, uno dei medici più noti e amati in Veneto, era intubato nella Rianimazione diretta dal professor Paolo Navalesi.

Chi era

Settantatré anni compiuti un paio di settimane fa, il professor Basso è stato direttore dell’Unità operativa complessa della Clinica di Oncoematologica Pediatrica, da dove si è congedato tre anni fa restando tuttavia uno dei grandi sostenitori della nuova Pediatria. Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1974 all’Università di Padova, successivamente si è specializzato in Ematologia clinica e di laboratorio e in Clinica pediatrica.

È stato professore ordinario di Pediatria, presidente dell’Istituto di ricerca Città della Speranza, direttore del dipartimento Salus Pueri, nonché presidente del corso di laurea in Infermieristica pediatrica.Suo malgrado divenne famoso a livello nazionale quando portò in tribunale i genitori di Eleonora Bottaro, la ragazza morta di leucemia a cui i genitori avevano negato la chemioterapia che avrebbe potuto salvarla.

La strenua difesa di un Centro d’eccellenza

«Questo è un centro di eccellenza con le pezze sul sedere». Da un uomo elegante con il ciuffo bianco dei capelli perfettamente pettinato e un contegno sabaudo come il professor Giuseppe Basso non ti aspetteresti immagini così crude e senza un grammo di ipocrisia. Ma varcare la porta di un reparto di oncoematologia pediatrica è come superare un confine invisibile in cui tutto si semplifica. Compresi gli zigzag tra verità e finzione nei quali finiscono per eccellere tutti i sani o coloro che si credono tali.

Il suo orgoglio

«Voi tutti, a partire dai volontari di Team For Children, insieme ai medici, agli infermieri, agli assistenti e ovviamente ai genitori, siete un bellissimo esempio di solidarietà, di positività pur nelle tante difficoltà, di speranza e di voglia di non fermarsi». Con queste parole, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, aveva salutato il 17 luglio 2018 la nascita della «Teen Zone», il nuovo spazio dedicato a malati adolescenti e giovani alla clinica di Oncoematologia pediatrica del Giustiniani.