Agricoltura, Conte (Lega): no al cibo sintetico, in Europa battaglia per la difesa degli allevamenti sostenibili e del made in Italy

“La zootecnia in Italia è in crisi: un’impresa su dieci rischia la chiusura in seguito a pandemia e crisi energetica. Dall’Europa servirebbero politiche di sostegno a un settore da cui dipende un pezzo fondamentale non solo del made in Italy, ma dell’agroalimentare europeo. Invece, quello che abbiamo visto negli ultimi anni è una strategia volta a ridurre la produzione di cibo vero, e a promuovere quello sintetico. Hanno provato a escludere carne e salumi dai fondi Ue per la promozione dell’export agroalimentare, ma abbiamo fermato questa follia. Lo stesso faremo con chi vuole imporci il cibo prodotto in laboratorio”.

Le parole della Conte

Lo dice l’eurodeputata della Lega e membro della commissione Agricoltura al Parlamento europeo, Rosanna Conte. “Promuovere la carne sintetica va contro qualsiasi logica, e non aiuta né l’ambiente, né la salute – prosegue – Come ha certificato un recente studio indipendente della Commissione europea, riducendo la produzione di carne in Europa (quella vera), si favorisce l’import da Paesi terzi dove gli standard ambientali e di benessere animale sono enormemente inferiori ai nostri. E questo rischia di provocare più danni al Pianeta, invece di alleviarli. Ma c’è un’altra ragione: chiudendo gli allevamenti, lo spopolamento delle aree rurali diventa un processo irreversibile. E con lo spopolamento, perdiamo coloro che rappresentano il primo baluardo di difesa del territorio, che sono gli agricoltori e gli allevatori”. “Il tema – continua l’esponente della Lega – è semmai come rendere ancora più sostenibile il settore, promuovendo l’innovazione negli allevamenti, il benessere animale e la filiera corta. Su questo dovrebbe investire l’Europa, non sulla carne in laboratorio”