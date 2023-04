Agricoltura, maltempo nel vicentino. Nel 2022 Condifesa ha anticipato premi assicurativi per otto milioni per conto di una parte delle imprese agricole associate

Le grandinate e gli sconvolgimenti atmosferici contro i quali ormai bisogna “convivere” rappresentano un pericolo reale. Non è un caso se nel 2022 il Consorzio Condifesa TVB, ha anticipato otto milioni di premi agli imprenditori agricoli berici dei quali una parte stanziati grazie a contributi pubblici dal Ministero dell’Agricoltura, fondi comunitari e Regione. La Pac garantirà questi contributi fino al 2027. Colpiti per il 50 per cento i vigneti, il resto seminativi e frutteti (in particolare i ciliegi). Il presidente Condifesa TVB Valerio Nadal ha precisato: “oggi siamo di fronte a vere e proprie calamità. Ormai questi eventi estremi sono diventati una normalità. Noi dobbiamo tutelare la pianta dal punto di vista dei trattamenti Fitosanitari perché sono la base per difendere il prodotto scampato alla grandine. E’ la pianta che produce e noi dobbiamo tutelarla, dal punto di vista dei trattamenti ma anche curarla e preservarla. Sono una realtà gli otto milioni di risarcimenti assicurativi che solo l’anno scorso sono arrivati ai soci vicentini di Condifesa e che ben fotografano la situazione che da anni stiamo affrontando”.

Il direttore Filippo Codato ha spiegato l’importanza dell’assicurarsi. Quasi un “imposizione”?: “La risposta assicurativa c’è stata. Possiamo migliorare sulla tempestività degli interventi peritali. Dove il danno è totale è più facile intervenire per la compagnia d’assicurazione, mentre dove è minore la situazione va monitorata con l’agricoltore”. Codato ha proseguito: “A volte bisogna valutare caso per caso, non scaricare tutte le responsabilità sulle compagnie. Abbiamo sottolineato che la stragrande maggioranza delle colture frutticole va in garanzia contro i danni da grandine alla allegazione del frutto, non alla fioritura, quindi su tutti questi aspetti l’invito è sempre e comunque ad informarsi e per questo il Consorzio è sempre disponibile. Assieme dobbiamo valutare costi e benefici di ogni intervento”.