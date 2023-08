Agroalimentare, Conte (Lega): “In Europa battaglia epocale per difendere il made in Italy da carne in laboratorio e Nutriscore”

“In Europa c’è una battaglia epocale che l’Italia non può perdere, quella per la difesa del nostro patrimonio agroalimentare, dei nostri agricoltori. Da un lato, dobbiamo valorizzare i prodotti dei made in Italy contro uno dei nemici storici, l’Italian sounding, anche con misure come il sistema di certificazione per i ristoranti italiani all’estero di recente varato dal governo. Dall’altro, ci sono nemici nuovi, ancora più pericolosi, come la carne in laboratorio e il Nutriscore”.

La Conte in fiera

“Contro questi nemici ho incentrato il mio lavoro al Parlamento europeo. Ma siamo solo all’inizio e questa battaglia va condotta come ‘sistema Italia’, perché tali minacce hanno dietro gli interessi miliardari delle multinazionali, e dobbiamo essere tutti uniti nel respingere minacce che potrebbero travolgere le nostre piccole e medie imprese.” A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte che ha preso parte al convegno della Coldiretti su “ I valori dell’ agroalimentare italiano e le nuove minacce” nell’ambito della Fiera nazionale dell’Agricoltura a Concordia Sagittaria.