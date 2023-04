Al Venice Sporting Center di Mestre Via dei Mille Rodeo maschile di 4° categoria con 32 partecipanti

Su tutti si è imposto Claudio D’Iseppi dello Sporting Club di Mestre in due tiratissimi set. L’avversario Mattia Migliorini tds numero uno dell’Arca di Spinea, gli ha spento ben due match balls. Risultato finale 5/4 5/3.

Trionfo per d’Iseppi





Per d’Iseppi ben 4 incontri vinti e braccia al cielo. Bronzi per la testa di serie numero due Antonio Quintano del Mira e per Lorenzo Marchiante dello Sporting Mestre. In evidenza nel main draw Riccardo Da Sacco under 12 del Tc Mestre con 3 vittorie.