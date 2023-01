Alimentare, Conte (Lega): Dall’Ue attacco al Made in Italy con l’ok a grilli e larve e con la stretta a vino e carne

“È ufficiale l’ok dell’Unione europea alla commercializzazione della farina sgrassata di grillo domestico mentre dal 26 ci sarà l’ok alle larve del verme della farina minore. Il tutto mentre il portavoce della Commissione europea conferma l’intenzione di Bruxelles di voler introdurre etichette alimentari che demonizzano il vino e la carne”.

L’attacco

“Ormai, l’indirizzo dell’Europa è chiaro: puntare sugli insetti e sulla carne sintetica come cibo del futuro, e cancellare le eccellenze di una dieta secolare (e salutare) come quella mediterranea. Noi continueremo a difendere, al Parlamento europeo, le nostre tradizioni alimentari, i nostri prodotti, le eccellenze del made in Italy. Lo faremo per il bene degli agricoltori e della salute dei cittadini”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.