Allarme acqua alta a Venezia

Prima acqua alta autunnale con il Mose a Venezia che è pronto ad alzarsi per difendere la città, mentre proseguono i passaggi formali che porteranno il rio delle Galeazze a essere di nuovo navigabile con in calendario una bonifica «bellica». Capitolo acqua alta, per giovedì la previsione di picco è alle 13, con 115 centimetri, per venerdì è salita a 125 alle due del pomeriggio: se le condizioni metereologiche resteranno tali il Mose potrebbe essere alzato già oggi, mentre per domani il sollevamento delle paratoie è praticamente certo.

La sciroccata

«Siamo di fronte alla prima perturbazione che scalza l’anticiclone africano, fino all’altro ieri c’erano 25 gradi, ora 12 — spiega Alvise Papa, direttore del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree —. Ma l’anticiclone permane in Grecia e Albania, ci sono nove gradi di differenza tra una costa e l’altra dell’Adriatico». Questa linea invisibile che separa nettamente le temperature porta a una situazione anomala, che implicherà una forzatura dei venti che si faranno più intensi. «Ci sarà una sciroccata molto forte e venti da sud che innalzeranno il livello della marea — continua Papa — con una differenza di pressione molto alta tra il Nord e il Sud dell’Adriatico».

Si naviga a vista

Per venerdì, si parla di una diminuzione di pressione su Venezia si 30 millibar, provocata da un flusso di aria fredda sceso dall’Islanda, transitato sulla penisola iberica fino ad arrivare in città: il crollo della pressione causerà a sua volta alterazioni della temperatura, che forzeranno i venti di scirocco. La stagione delle acque alte comincia navigando a vista: per settimana prossima, era previsto un test di sollevamento del Mose per giovedì 26, ma è stato annullato perché potrebbe esserci un nuovo impulso di maree proprio tra il 25 e il 26.

Il risanamento

Intanto, di acqua e di consolidamento di rive si parla anche per il progetto di risanamento per il rio delle Galeazze: il Comune, dopo aver fatto i rilievi subacquei, ha pubblicato una determina per l’affidamento di una bonifica «bellica». Poiché l’area è militare, l’obiettivo della verifica e bonifica è evitare che ci siano poi problemi in fase operativa. I lavori, che complessivamente valgono quasi 15 milioni di euro, fanno parte del «pacchetto» di fondi Pnrr (un centinaio di milioni) che serviranno a rigenerare l’Arsenale, area su cui convergono gli interessi di Comune, Marina Militare, Biennale (quindi ministero della Cultura) che hanno infatti sottoscritto un accordo in merito.La tabella di marcia prevede che entro quest’anno siano aggiudicate tutte le gare, entro i primi tre mesi del 2024 si avviino i lavori e pone come termine massimo dei lavori il 2026. Per il rio delle Galeazze, l’obiettivo è riportarlo al passato rendendolo di nuovo navigabile al trasporto pubblico, permettendo così l’attraversamento con i vaporetti Actv e velocizzando i collegamenti da Arsenale a Celestia. Fatta la bonifica, l’iter proseguirà con una conferenza di servizi, dopo la quale il progetto approderà in giunta: l’appalto è integrato, quindi progettazione ed esecuzione vanno di pari passo. I tempi previsti, appunto, seguono quelli del cronoprogramma generale: lavori a metà 2024, chiusura entro il 2026. A livello economico, il grosso dei fondi è stanziato nel 2024 (13 milioni 800 mila euro).