Allarme sicurezza a Q.d.A.: lettera a Piantedosi

Un appello al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi affinché valuti la possibilità di insediare a Quarto d’Altino una stazione dei Carabinieri.

La lettera della Baldoni

A chiederlo con una lettera inviata nei giorni scorsi alla segreteria del dicastero che ha competenza sull’ordine pubblico è stata la capo gruppo in Consiglio comunale di “Impegno Altinate”, Cristina Baldoni, alla luce di alcuni episodi avvenuti nel territorio e che hanno creato turbamento tra gli abitanti del posto. Furti nelle abitazioni, scassi e rapine. Vandalismi come la distruzione di campanelli di casa come avvenuto pochi giorni fa in alcune abitazioni. A Quarto d’Altino la gente ha paura e non lo nasconde. Non ha perso tempo Cristina Baldoni capogruppo in consiglio comunale di Impegno Altinate ed ha inviato una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di realizzare una stazione dei carabinieri nel territorio altinate. Quello della caserma è un argomento che in paese tiene banco da almeno trent’anni.

La precisazione

Baldoni precisa: “alcune giunte del passato avevano infatti in alcune occasioni chiesto al Governo di interessarsi per realizzare tale stazione. Ma tutto è rimasto fermo”. Nella missiva inoltre emerge che: “è inaccettabile che tutti i territori confinanti (Roncade, Marcon, Casale sul Sile) abbiano la caserma e Quarto con tanto di uscita autostradale e territorio di confine sia ancora senza. Nessuno vuole fare polemica ma la gente con i militari presente si sentirebbe più sicura e tutelata”.

Interviene Forcolin

Nel merito si è espresso anche Gianluca Forcolin coordinatore di Fi del Veneto orientale: “ben vengano le stazioni come presidio. Il Ministero però deve anche inviare sufficienti risorse umane. E’ fondamentale l’investimento sulla risorsa umana visto che quello altinate è un importante territorio di entroterra collegato anche alle realtà turistiche”.