Allarme sicurezza a Quarto d’Altino. Il consigliere Cristina Baldoni scrive al Ministro della Difesa Crosetto: “Serve la caserma dei carabinieri”

Furti, scassi e rapine. Vandalismi come la distruzione di campanelli di casa come avvenuto pochi giorni nelle abitazioni delle vie Leopardi e De Gasperi. O Come i muri imbrattati (con scritte volgari) nella sede dell’Avis. A Quarto d’Altino la gente ha paura e non lo nasconde. Non ha perso tempo Cristina Baldoni consigliere comunale di Impegno Altinate cha ha inviato una lettera al ministro della Difesa Guido Crosetto chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di realizzare una caserma dei carabinieri nel territorio altinate. Quello della caserma è un argomento che in paese tiene banco da almeno trent’anni.

L’intervento della Baldoni

Baldoni precisa: “alcune giunte del passato avevano infatti in alcune occasioni chiesto al Governo la realizzazione della caserma. Ma forse è stata fatta poca pressione e il tutto è poi finito nel dimenticatoio”. Nella missiva inoltre emerge che: “è inaccettabile che tutti i territori confinanti (Roncade, Marcon, Casale sul Sile) abbiano la caserma e Quarto con tanto di uscita autostradale e territorio di confine sia ancora senza. Nessuno vuole fare polemica ma la gente con i militari presente si sentirebbe più sicura e tutelata”. Ed ha concluso: “Pronti a fare la nostra parte non molleremo perché il nostro paese va difeso e i cittadini devono vivere sicuri”