Alluvioni, i bacini di laminazione che hanno salvato il Veneto: «Ne mancano 13, se ne parla dagli anni Settanta tra ricorsi e pochi fondi»

Quattro sono già in funzione, cinque sono in fase di collaudo e per un altro (l’invaso di Montebello) i lavori sono in corso, solo per i primi due stralci. All’appello ne mancano però ancora tredici e non tutti sono finanziati. Sono i bacini di laminazione inseriti nel piano per la sicurezza idrogeologica del Veneto. E che si sono rivelati decisivi in questi giorni di maltempo con precipitazioni da record (188 i millimetri di pioggia caduti mercoledì a Seren del Grappa nel Bellunese) a evitare che Vicenza rivivesse il dramma dell’alluvione del 2010. Perché il piano sia davvero efficace tutti i tasselli del puzzle vanno inseriti ma, lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia, «abbiamo bisogno di un altro miliardo di euro dallo Stato». Che a oggi ne ha messi 3,5. Per invasi, interventi agli argini e tutta una serie di cantieri, piccoli e grandi, contro il rischio di allagamenti a ogni pioggia battente. Mentre la Regione ha aperto 2537 cantieri per un miliardo di lavori in tre anni.

Le opere più urgenti

Nel Vicentino, per il bacino di Montebello (a servizio del torrente Chiampo, con ampliamento dell’esistente), al momento ci sono fondi per i primi due stralci, ossia 32,5 milioni ma ne mancano altri 23. Nel Padovano, per l’opera tra Sant’Urbano e Vighinozzo d’Este, ci sono soldi per l’avvio dei cantieri (14,6 milioni) ma solo di un lotto, poi ci sono finanziamenti solo per la progettazione. Sul Torrente Tesina, a Torri di Quartesolo nel Vicentino, la procedura Via (Valutazione incidenza ambientale) si è conclusa nel 2014 ma non sono stati ancora reperiti i 32,5 milioni necessari per i cantieri. Vanno reperiti tutti i fondi, invece, per il bacino del Piave (lo Stato ha finanziato la progettazione), il più urgente da realizzare ma ancora al palo. E non solo per i soldi da reperire (55,3 milioni): contro il bacino di laminazione sono scattati otto ricorsi (quello principale, al tribunale regionale delle acque pubbliche dovrebbe a breve arrivare a sentenza) dei contrari a un’operazione di cui si discute dagli anni Settanta, ossia da dopo la grande alluvione del 1966. Non che da allora sul Piave non sia mai stato fatto niente — «ci sono state manutenzioni ordinarie e straordinarie – dice l’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin -, per la diaframmatura (serve alla tenuta idraulica dell’argine, ndr) stiamo investendo più di cento milioni» — ma per la messa in sicurezza del territorio, al Piave, non si può fare a meno dell’invaso. Come è necessario al monte Astico nel Vicentino: il Comune di Sandrigo è contrario all’intervento e si è rivolto al tribunale. Lo stesso ha fatto l’amministrazione di Pordenone per Pra’ del Gai. «I ricorsi rallentano gli interventi — sottolinea l’assessore — a volte passano anni prima che si arrivi a una conclusione».

I nuovi fronti

Oltre il pianificato, poi, si aprono nuovi fronti di emergenza: è il caso del fiume Retrone, 12 chilometri di corso in zona fortemente antropizzata che riceve le acque del Bacchiglione e che mercoledì è esondato. «Dobbiamo analizzare il fenomeno meteorologico e valutare come poter intervenire in questo contesto», spiega la Regione. Le grandi opere di messa in sicurezza idraulica sono fondamentali, ma serve anche altro. «Premesso che il rischio zero non esiste — dice Marco Marani, professore del dipartimento di Ingegneria e responsabile del Centro studi sugli impatti climatici a Rovigo dell’università di Padova — e che se si facessero tutti i bacini previsti si risolverebbero molti dei problemi del territorio». Detto questo, la progettazione «è legata a statistiche basate sulle osservazioni (degli eventi meteo, ndr) passate — sottolinea — ma il clima è cambiato e il passo in più da fare adesso è includere i cambiamenti climatici».

Adeguamento dei sottoservizi

Il Centro che Marani coordina può fornire ipotesi delle ricadute degli eventi estremi (e non solo) e queste «possono essere tradotte in norme operative». Si tratta di «un’urgenza», precisa il docente. In ambito urbano, servono adeguamenti dei sottoservizi (lo stadio berico Menti si è allagato anche per via delle fognature sottodimensionate) e ai fabbricati: «Verde su tetti e facciate e giardini urbani per drenare l’acqua — spiega —. A New York hanno piantato un milione di alberi e creato aiuole ovunque, possiamo farlo anche noi». Quindi, un appello a amministrazioni e cittadini che si oppongono con ogni strumento possibile agli invasi: «I bacini di laminazione hanno dimostrato che funzionano, servono senso civico e responsabilità a tutela dell’ambiente e delle vite umane, perché il rischio di vittime è reale», conclude Marani. La logica del not in my backyard (non nel mio giardino) andrebbe cioè in senso opposto alle necessità di tutelare il bene comune.