Anche AstraZeneca tarda

Dopo Pfizer, anche AstraZeneca rallenta le consegne. E i governi europei temono di dover riscrivere i loro piani per la vaccinazione di febbraio, quando era previsto l’arrivo sul mercato del farmaco dell’azienda britannica. A causa di un problema in un impianto di produzione, AstraZeneca ha fatto sapere che non sarà in grado di consegnare le dosi concordate nelle prossime settimane. L’impatto non è stato quantificato ufficialmente, ma fonti Ue spiegano che – tra febbraio e marzo – la fornitura rischia di essere «più che dimezzata».Un bel problema per l’Italia e per l’intera Unione europea, che ad agosto aveva siglato il suo primo contratto per l’acquisto di 300 milioni di dosi, con un’opzione per ulteriori 100 milioni.

UE in allarme

I Paesi Ue facevano molto affidamento sul vaccino britannico per accelerare la somministrazione subito dopo l’ok dell’Agenzia del farmaco (Ema), atteso (con molta impazienza) per la prossima settimana. Da giorni si è intensificato il pressing politico di alcuni governi sull’Ema: hanno iniziato Danimarca, Austria, Repubblica Ceca e Grecia, ma ora si sono aggiunte al club anche Estonia, Lettonia e Lituania. I sette Paesi hanno anche chiesto alla Commissione europea di dare l’autorizzazione per la messa in commercio del farmaco prima ancora del via libera dell’Ema, in modo da iniziare subito la distribuzione e far partire le prime inoculazioni non appena l’agenzia darà l’ok. Richiesta respinta al mittente: bisogna seguire tutto l’iter. E in ogni caso l’annuncio del rallentamento delle consegne rappresenterebbe un ulteriore ostacolo.

Nuove strade?

Anche per questo si esplorano nuove strade: il vaccino russo Sputnik V (grazie alla sponda di Merkel) ha avviato i contatti con l’Ema per un’eventuale approvazione, mentre l’Ungheria ha già dato il suo via libera, che le consentirà di utilizzare le dosi acquistate (2 milioni).Tutti vogliono fare in fretta perché l’allarme sulle varianti del virus cresce giorno dopo giorno: ieri Boris Johnson ha detto che quella britannica potrebbe essere addirittura più mortale. Sembra invece essersi risolto il problema di Pfizer/BioNTech. La Commissione ha ottenuto la garanzia che dalla prossima settimana si tornerà alla normalità: le dosi saranno consegnate «come da programma». Anche in Italia, come ha assicurato ieri sera un portavoce dell’azienda a La Stampa. E allora perché a Roma si continua a parlare di un «calo delle forniture del 20%»? La risposta potrebbe essere legata al numero di dosi per fiala. Dal 18 gennaio Pfizer ha iniziato a contabilizzarne sei per ogni flaconcino, dopo che l’8 gennaio l’Ema aveva ridefinito ufficialmente le quantità. Dunque è vero che da lunedì arriverà in Italia il numero di dosi concordato (come dice Pfizer), ma la quantità di fiale sarà ovviamente ridotta rispetto alle scorse settimane (come dice il commissario Arcuri). Anche il governo francese si è detto fiducioso che da lunedì si tornerà a regime.

Le possibilità penali

Il ministro per gli affari Ue, Clément Beaune, ha sottolineato che in caso di ulteriori ritardi l’azienda potrebbe essere costretta a pagare delle penali. Ha però escluso un ricorso per via giudiziaria: «Non vogliamo avviare una causa che potrebbe durare due anni, ma cercare di avere le dosi adesso». L’Italia sembra dunque essere l’unico Paese interessato ad affrontare il contenzioso. Il governo polacco non lo ha escluso, ma ha spiegato che una decisione sarà eventualmente presa «il prossimo mese» in base all’andamento delle consegne. Pfizer continua a ripetere che il ritardo di questa settimana è stato assolutamente temporaneo ed è dovuto esclusivamente a una modifica delle linee produttive nello stabilimento di Puurs, in Belgio. «Puurs rifornisce molti Paesi nel mondo – spiega un portavoce dell’azienda – e tutti hanno avuto un impatto».

Oltre l’Italia

Il Canada, per esempio, subirà conseguenze persino più pesanti di quelle italiane: la prossima settimana le forniture verranno azzerate. Non trova conferme il sospetto che il rallentamento delle consegne in Europa sia in qualche modo legato a un dirottamento dei vaccini negli Usa, anche perché quelli destinati al mercato americano non arrivano dal Belgio. «Gli Stati Uniti – continua il portavoce – sono riforniti dal nostro sito di Kalamazoo». Non bisogna inoltre dimenticare che l’Europa, pur essendo stata tra gli ultimi a firmare il contratto, rappresenta il primo cliente per Pfizer. L’Unione europea ha siglato a novembre un accordo per la fornitura di 300 milioni di dosi (200 più un’opzione per altri 100 fatta a valere a dicembre) e a gennaio ha raggiunto un’intesa per ulteriori 300 milioni. Gli Usa hanno comprato 200 milioni di dosi (più un’opzione per altri 400), il Giappone 120 milioni e il Regno Unito 40 milioni.