Anche l’agricoltura con Draghi

Anche il mondo dell’agricoltura a sostegno del premier Mario Draghi: “Speriamo prevalga il buon senso perchè in assenza di un Governo con piena facoltà di decidere tutta una serie di interventi e supporti a sostegno dell’agricoltura verrebbero posticipati o diventerebbero di più difficile attuazione”.

Nadal portavoce di tutti

E’ quanto sostiene Valerio Nadal presidente del Condifesa TVB (oltre 10 mila imprese agricole associate) in merito all’attuale crisi di Governo. Nadal prosegue: “dopo la pandemia e la guerra questa crisi risulterebbe deleteria per un settore come il nostro che già aveva dato segnali di ripresa”. E sulla siccità che sta mettendo a dura prova la tenuta di diverse colture e anche dei vigneti Nadal ha sottolineato: “Servono interventi strutturali e non straordinari. E’ fondamentale la realizzazione di micro invasi. Quando l’acqua è in eccesso la potremo avere a disposizione in periodi di carenza come l’attuale siccità. Nel futuro non si parlerà più di sistemi a pioggia dispendiosi che utilizzano grandi volumi d’acqua, ma sistemi che permettono un risparmio dei volumi d’acqua attraverso il sistema a goccia. Ciò consentirebbe un risparmio d’acqua del 90 per cento”.