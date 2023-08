Anche per il 2024 niente addizionale Irpef

«Quando il ricco guadagna, il povero magna». Per il governatore Luca Zaia, che ieri ha riunito la giunta per approvare il bilancio di previsione 2024, ancora una volta “tax free” come ormai avviene dal 2011, mettere oggi l’addizionale Irpef sarebbe «deleterio»: «Se facciamo la battaglia alla ricchezza, vuol dire che chi produce ricchezza non crea occupazione e non distribuisce reddito. Dobbiamo avere attenzione per le fasce deboli, ma non possiamo pensare che chi produce ricchezza diventi un bancomat». Le obiezioni delle opposizioni (Elena Ostanel, VcV: «Cinismo politico, una scelta che toglie servizi ai cittadini»; Erika Baldin, M5S: «La giunta della Lega è insensibile all’urgenza di protezione sociale») sono state respinte al mittente: «Tra due anni si andrà a votare, chi ritiene che l’addizionale Irpef vada applicata, può scriverlo nel proprio programma elettorale: “se vinceremo noi, metteremo le tasse”».

I numeri

Ecco dunque per il quattordicesimo anno consecutivo il bilancio “tax free” della Regione del Veneto, 1 miliardo 179 milioni di euro che, come ha ripetuto il governatore, «resteranno nelle tasche dei veneti». La manovra è stata approvata dalla giunta ieri mattina. Va detto che il Veneto è stato per anni l’unica Regione a statuto ordinario senza addizionale e che da quest’anno è affiancato dalla Basilicata. L’assessore al Bilancio Francesco Calzavara ha elencato i “macronumeri”: si tratta di una manovra da 18,2 miliardi di euro, di cui 10 per la sanità. Le entrate a libera destinazione ammontano a 1,5 miliardi, soldi che servono per pagare ad esempio il personale (170 milioni), le spese generali dell’ente (106 milioni), gli enti e le società controllate (132 milioni). Per le “politiche” dei singoli assessorati ci sono 75 milioni di euro, più dello scorso anno. Calzavara ha sottolineato che i fondi per la Cultura saranno gli stessi del 2023 (1,2 milioni) e che il capitolo di spesa per il dissesto idrogeologico è stato incrementato di 3,5 milioni. Altre voci: 13,5 milioni per indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati ​​(erano 15 milioni nel 2022); 19 milioni per coprire il disavanzo della Superstrada Pedemontana (le entrate previste sono 219 milioni ma non basteranno); 129 milioni (erano 60 l’anno scorso) per il cofinanziamento della programmazione europea e per la prima volta si useranno i fondi Fsc.

La sanità

Parlando del bilancio della sanità, Zaia ha annunciato che le 100mila prestazioni in “galleggiamento” nelle liste d’attesa sono state ridotte a 52mila: «Stiamo facendo l’impossibile, il fatto è che ci mancano 3.500 medici. Ed è scandaloso che i medici del pubblico, universitari e ospedalieri, delle vere e proprie “star” della medicina, quando hanno 70 anni siano obbligati ad andare in pensione dal pubblico ma possano andare nel privato. Il governo deve modificare questa norma perché è insostenibile». Resta il fatto che chi prenota una visita negli ospedali pubblici deve aspettare, mentre a pagamento l’attesa è pressoché inesistente: cosa si può fare? «Le visite in libera professione sono sancite dalla legge ed è un contingente limitato – ha risposto Zaia -. Infine, le Olimpiadi. «Spero – ha detto il governatore – di liberare dal bilancio gli 85 milioni dati come garanzia per i Giochi. La Regione non finanzia le opere, ma siamo nella situazione atipica e imbarazzante per cui due Regioni hanno messo le garanzie fidejussorie al posto dello Stato. Avvenne con il governo Conte I, quando c’era la polemica anche sui giochi di Roma. Con Draghi è stato modificato lo statuto e l’ad viene nominato dal Governo».