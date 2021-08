Ancora casi in aumento in Veneto

Sono 483 i nuovi contagi Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore ala luce degli oltre 10.290 tamponi molecolari effettuati e di 17.319 test rapidi. Non si registra invece alcun decesso.

Il bollettino

Lo riferisce il bollettino diffuso ieri dalla Regione. Il numero degli infetti raggiunge i 437.066 dall’inizio dell’epidemia, quello delle vittime resta a quota 11.642. Con la ripresa sostenuta dei casi di positività si allarga anche la platea di persone in isolamento domiciliare, pari a 12. 355 (+239). Cala, invece, di poco il numero dei malati Covid ricoverati nelle aree mediche degli ospedali, 146 (-3), e sale quello delle terapie intensive, 18 (+1).

Lanzarin

Il Veneto, come anticipato a suo tempo dall’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, estende il tracciamento dei nuovi positivi alla variante Delta al condominio, al quartiere e al distretto di residenza. Questo anche per rintracciare i non vaccinati e per convincerli a cambiare idea. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore sono state somministrate 34.626 dosi che portano al 62,2% i veneti coperti con almeno una dose e al 53,3% gli immunizzati.