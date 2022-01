Antonella Viola, proiettile e minacce: «Questi sono i no vax che sanno solo odiare»

«Speravo di tenere la notizia sotto traccia ma non è stato possibile. Sì, confermo di aver ricevuto una busta contenente una lettera di minacce ed un proiettile». È questo lo sfogo social, pubblicato giovedì mattina sul suo profilo Facebook, dall’immunologa padovana Antonella Viola, che conferma le minacce e la ricezione di un proiettile. «Mi si ordina di dire che i bambini non devono essere vaccinati o spareranno a me o alla mia famiglia — prosegue nel post —. Questi sono i no vax che sanno solo odiare, rifiutare logica e leggi, creare tensione e violenza». «Sono ovviamente amareggiata — aggiunge — perché ho speso gli ultimi 2 anni a servizio della collettività, senza risparmiarmi, sottraendo tempo alla mia famiglia e a me stessa». «Sono incazzata con chi strizza l’occhio a certa gente — conclude — a chi mette in dubbio la nostra serietà e libertà da qualunque condizionamento. Ma continuerò a fare del mio meglio per dare voce alla scienza e parlare a chi vuole ascoltare. Sempre guidata da etica, responsabilità e amore».

Zaia: «Totale solidarietà, siamo al suo fianco»

«Esprimo ad Antonella Viola tutta la mia solidarietà, umana e istituzionale. Mai avrei pensato che in un Paese civile si potesse arrivare a minacciare una scienziata che, come molti altri, sta combattendo in prima persona per curare e salvare vite dall’attacco del Covid». Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime la sua vicinanza all’immunologa padovana, minacciata con l’invio di una lettera, accompagnata da una pallottola. «Purtroppo – aggiunge Zaia – dobbiamo prendere atto che alcune frange della popolazione si sono lasciate andare in una sorta di conflitto sociale contro chiunque si adoperi per arrivare a sconfiggere il virus. È triste e preoccupante, ma è così, e la risposta è una sola: continuare nella battaglia, nella ricerca, nella cura, nel lavoro per affermare la fondamentale cultura della salute pubblica come bene primario di ogni cittadino». «La professoressa Viola non è sola – conclude il Governatore – perché al suo fianco ci siamo praticamente tutti. Tutti quelli che, a cominciare dai semplici cittadini, non chiedono altro che di sconfiggere per sempre il Covid e sono grati a chi si impegna in trincea, come Antonella Viola e molti altri, medici, ricercatori, scienziati, amministratori».

Giordani: «Mantenere alta la vigilanza»

Massima solidarietà alla professoressa Antonella Viola arriva anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani. «Solo una forte unione — sottolinea il sindaco — tra le ragioni della scienza, della solidarietà e del buon senso portano la nostra comunità fuori dal tunnel, c’è preoccupazione per questo crescendo di ingiurie, azioni inconsulte e minacce contro medici, giornalisti, operatori sanitari e in generale contro chi si spende per esternare messaggi razionali e di tutela alla salute». «Serve — conclude — mantenere alta la vigilanza ed è necessario che non ci sia alcuna sacca di connivenza anche minima verso chi si fa portatore di tali folli propositi.

La rettrice Mapelli: «Scienza, unica strada per sconfiggere la pandemia»

«Tutta la grande comunità che forma l’ateneo di Padova esprime profonda solidarietà alla professoressa Antonella Viola, sotto scorta a causa di alcune minacce di quello che giustamente afferma essere il delirio complottista di alcuni no vax». Lo afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova. «La fiducia nella scienza, unica strada percorribile per sconfiggere la pandemia, uscirà rafforzata – conclude – . Come ho già avuto modo di dire: l’Università che fu di Galileo non può permettere che si confonda l’essenziale libertà di dibattito con l’infima arroganza del rifiuto, o ancor peggio della negazione, della scienza».

La Procura apre un fascicolo

Sulle minacce si muove anche la procura di Padova che ha aperto un fascicolo per minacce, a carico, al momento di ignoti. La missiva, scritta a macchina, e il proiettile, sono stati sequestrati. La lettera è stata aperta da una collaboratrice della dottoressa che poi ha firmato la denuncia ai carabinieri di Padova. La notizia delle minacce è stata discussa in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto mercoledì a Padova; il provvedimento di scorta è stato firmato dal prefetto Raffaele Grassi, e dalla prefettura patavina l’informazione è passata all’Ucis, Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale di Roma.