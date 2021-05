Appello di Zaia: “Ci sono 52 mila prenotazioni libere in Veneto per la fascia d’età da 60 a 69 anni, iscrivetevi”

Discesa dell’infezione che sta calando pian piano. Un milione e 835 mila dosi già effettuate in Veneto. Sono due dei dati emersi nella conferenza stampa di mercoledì 5 maggio. Dai 60 ai 69 anni (603 mila persone in Veneto) in 182 mila sono già stati vaccinati e ad oggi, mercoledì 5 maggio, di prenotati ce ne sono 176 mila (oltre il 60 per cento). Altre 52 mila prenotazioni sono libere, in attesa di essere fino al 19 maggio.

L’appello di Zaia

«Faccio appello a tutti gli over 60 di provvedere quanto prima di prenotarsi» ha sottolineato il presidente della Regione Luca Zaia. «I 70enni sono al 72 per cento già vaccinati. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 42 mila vaccini. Man mano che si scende con l’età c’è una adesione minore. Da oggi bisogna introdurre nella schermata oltre al codice fiscale, le ultime 6 cifre della tessera sanitaria, per impedire gli hackeraggi. Oggi in magazzino abbiamo 190 mila dosi».

No comment sul green pass

Sul green pass non posso dire nulla, non c’è una indicazione perché la regia è nazionale» ha aggiunto Zaia «L’avevo proposto tempo fa se invece di fare polemiche non ci sarebbero i dubbi di oggi; abbiamo comunque una serie di dati in base alle vaccinazioni, se si tratta compilare un nuovo modulo i dati ci sono e si fa».

Curva in calo

«La curva del Covid è in costante calo in Veneto, bisogna evitare una nuova infezione. Resta in piedi il tema di piscine, palestre, teatri e ristorazione – ha proseguito – e quanto è ancora chiuso: la vaccinazione va avanti alla grande con un giro di boa nell’estate».