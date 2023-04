Approvato il bilancio 2022. La Coop di Lamosano garantisce servizi essenziali per la comunità contrastando lo spopolamento. Dall’esempio di Lamosano nasce la Cooperativa a Zoppè di Cadore

Si è tenuta domenica 2 aprile l’Assemblea generale della Cooperativa di Lamosano. Approvato all’unanimità il bilancio, anche se, dopo anni in attivo, leggermente in passivo a causa del ritardo nell’adeguamento dei prezzi. Sei gli aumenti solo nella seconda metà dell’anno e perdite in linea con l’andamento nazionale. I 40.000 euro di perdita di introito della Coop di consumo di Lamosano rispecchiano i 40 milioni di mancato incasso di Coop Italia. Rimane pressoché invariato il fatturato che ammonta a circa 670.00 euro che garantiscono, nel piccolo Comune di Chies d’Alpago, lavoro a quattro persone e 2.000 prodotti in un negozio di 250 metri quadri in continuo rinnovamento. Questi i dati forniti dal presidente Zaccaria Tona che sottolinea l’essenzialità del servizio erogato, rappresentando in più “ un punto di incontro dell’intera popolazione, un punto di incontro anche servizi, un punto di incontro anche per discutere dei problemi, perché ogni Assemblea vengono fuori nuove problematiche, problematiche di solito costruttive: come si può migliorare, come si può andare avanti, cosa si potrebbe fare ancora”.

Zanon

Per il consigliere comunale Paolo Zanon è una realtà da sostenere e valorizzare, perché “realtà importante dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista dell’erogazione dei servizi, in un luogo di montagna dove i servizi sono sempre più a rischio”. Per Zanon la Cooperativa, insieme alle Regole e alle Associazioni del territorio, sono fondamentali contrastare lo spopolamento.

Gli ospiti

Ospiti all’Assemblea anche Mario Rinaldi, coordinatore piccole cooperative di Coop Alleanza, che ha avuto modo di spiegare le nuove strategie che Coop Italia sta attuando, sempre più rivolte all’interesse del consumatore e utili per mitigare le conseguenze della cristi inflattiva in atto. E Michele Pellegrini, funzionario e coordinatore Belluno-Treviso di Legacoop, che elogiando la cooperativa di Lamosano quale eccellenza del bellunese, ha voluto portarla ad esempio di come la forma d’impresa cooperativa sia una forma vincente per il territorio montano. A dimostrarlo anche la recente costituzione della Cooperativa di Zoppè per i quali sono intervenuti il presidente Zeno Sagui e il sindaco di Zoppè di Cadore, Paolo Simonetti.

Sagui

Per Sagui “Lamosano è stata un’esperienza molto interessante, perché ci ha dato un aiuto ed è per noi ancora, e sicuramente ancora per un bel po’, un punto fermo in quanto tutta la merce che arriva da Coop viene scaricata qui a Lamosano e noi veniamo tutti i mercoledì a recuperarla e a portarla su in paese”. “Una specie di rete che si è creata e che dovrebbe essere ampliata in tutti questi luoghi difficili da vivere”, ribadisce il sindaco Simonetti che ha voluto ringraziare il presidente Tona, perché quando contatto è stato immediatamente presente: “mi ha dato un grande entusiasmo, ha detto che assolutamente si poteva fare, mi ha dato suggerimenti pratici, non teorici”.

La Coop

Ora la Cooperativa di Zoppè gestisce sia il negozio di generi alimentari, chiuso da più di tre anni, sia il bar del paese, che era chiuso da un anno.