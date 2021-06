Arriva il green pass, ecco come si potrà ottenerlo

Tutto pronto per il green pass, manca solo la firma del Dpcm da parte del premier Draghi. In nome ufficiale è Certificazione verde COVID-19.

Cos’è

Si tratta di un certificato, in formato digitale e stampabile, emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. La Certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Come funziona

Quando la Certificazione sarà disponibile, si riceverà un messaggio via SMS o via email, ai contatti che ognuno dei vaccinati o sottoposti a tampone ha comunicato, o quando o è stato rilasciato il certificato di guarigione. Il messaggio conterrà un codice di autenticazione (AUTHCODE) e brevi istruzioni per recuperare la certificazione. Le modalità per ottenerlo sono poi varie. Ecco quali.