Arturo Lorenzoni: «Zaia d’argilla»

«Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo». Cita l’Ecclesiaste Arturo Lorenzoni, il vicesindaco di Padova che ha ricevuto la conferma formale della candidatura nello scomodo ruolo di sfidante di Luca Zaia alla guida della Regione. Vale a dire: è solo «gossip politico» quello di chi lo vuole fuori dai giochi, come per la «volgare strumentalizzazione» fatta per la sua battuta su Crisanti candidato governatore («Allora faccio un passo indietro», aveva detto in tv ma pochi ne avevano colto l’ironia). Il tempo per la battaglia arriverà. E Arturo Lorenzoni non vuole certo sottrarsi. «Sveleremo i piedi d’argilla del gigante, ma soprattutto costruiremo un’alternativa seria e concreta al governo leghista».

Il vertice di coalizione per Arturo Lorenzoni

Arrivata la conferma da parte di tutte le forze della coalizione di centrosinistra. È Arturo Lorenzoni il candidato governatore di un’area che raccoglie oltre al Pd anche la rete civica del “Veneto che vogliamo”, i Verdi, la sinistra di Leu e la lista autonomista “Veneto vivo” dell’ex dem Simonetta Rubinato. E forse non solo questi. «Con Calenda c’è una dinamica interessante in atto che non è ancora arrivata a maturazione, anche se c’è una sovrapposizione tra istanze nazionali e regionali», dice il prof di Economia dell’energia all’università di Padova. Città che da tre anni amministra nelle vesti di vicesindaco con delega a mobilità e urbanistica.

Arturo Lorenzoni senza M5S

Se si guarda a Roma però, rispetto al patto del governo-bis di Giuseppe Conte, mancano l’M5S (che hanno lanciato l’ex senatore padovano Enrico Cappelletti) e “Italia Viva” di Matteo Renzi. Quest’ultimo tentato, secondo voci romane, da un clamoroso e inedito sostegno diretto a Luca Zaia, nel segno del “carro del vincitore”.

L’insidia vicentina

«Mai avuto problemi con il Pd, che mi ha sempre assicurato e ribadito il supporto», ha spiegato Arturo Lorenzoni. Anche se il giro di valutazioni avviato dal segretario regionale dem Alessandro Bisato poteva sembrare un atto d’accusa per “inattività” durante i due mesi dominati dal Covid e dal quotidiano tg-web di Zaia. «In realtà ho convocato io il vertice di coalizione – racconta il vicesindaco di Padova -. E trovo assolutamente normale che in preparazione di questo appuntamento il Pd abbia fatto i suoi passaggi interni, come hanno fatto le altre forze politiche». Così come un «rapporto ottimo» c’è con Achille Variati, il sottosegretario vicentino che molti indicavano come un buon competitor del governatore uscente, in virtù di un quotidiano cannoneggiamento delle posizioni zaiane. «Ci siamo sentiti in diverse occasioni, sempre in maniera leale e trasparente. Non vedo minacce da quel fronte, anzi mi ha sempre assicurato il suo sostegno. È un uomo di parola», dice Arturo.

No alle polemiche

A chiudere ogni polemica ci pensa il segretario regionale dem Alessandro Bisato. «Lorenzoni non sarà un uomo solo al comando. Avrà molte persone accanto a lui per dire che c’è un altro Veneto». Ma è davvero scalfibile un consenso che sembra granitico attorno a Zaia? «Dobbiamo mostrare i piedi d’argilla del gigante. Crisanti è solo uno degli aspetti, possiamo tirarne fuori altri cento su cui sono evidenti le fragilità del modello di governo veneto degli ultimi dieci anni – risponde Lorenzoni -. Ma io più che parlare delle debolezze altrui preferisco parlare della costruzione alternativa che abbiamo in mente. Ci sono tante idee, elaborate nelle scorse settimane, che presenteremo pian piano».

Il tempo giusto per Arturo Lorenzoni

Insomma una campagna elettorale che, secondo il candidato del centrosinistra, non è partita in ritardo. «Chi partirebbe mai con lo sprint quando non si sa dove è il traguardo? Aspettiamo che sia fissata la data del voto. Personalmente credo che il 27 settembre sia il giorno giusto. A votare prima si rischia una insensata campagna elettorale in agosto, e dopo ci si espone al rischio della seconda ondata di virus». L’ultima questione da risolvere è la successione nel ruolo di vicesindaco a Padova. Ma anche in questo Arturo Lorenzoni non ha fretta. «Lascerò quando tutte le pedine saranno al loro posto anche per assicurare una continuità senza sussulti», spiega. Ancora una volta: c’è un tempo per ogni cosa. Amen