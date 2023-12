Asfalto e sicurezza: perché scegliere una ditta professionale

La sicurezza stradale è un elemento fondamentale per garantire il benessere delle comunità e la fluidità del traffico, che si traduca in opere di servizio pubblico o privato come l’asfaltatura, nella manutenzione oppure nella realizzazione di piste ciclabili. Affidarsi a una ditta per asfaltatura strade professionale è la soluzione per condurre una valutazione approfondita e sviluppare piani dettagliati, garantendo efficienza e gestione adeguati. Ne sono esempi i lavori realizzati nei comuni di Brogliano, Cornedo Vicentino, Lonigo e Schio. In questo articolo risponderemo a tre delle domande più comuni quando si parla di costruzione e manutenzione di strade.

Perché scegliere l’asfalto?

Innanzitutto, come si fa l’asfalto? Si tratta di un composto di bitume, sabbia, ghiaia e altri aggregati. Nello specifico, è il risultato della combinazione di alcune particolari tipologie di idrocarburi, i quali vengono sottoposti a riscaldamento fino a trasformarsi in una sostanza dal carattere simile al catrame. Gli idrocarburi vengono utilizzati secondo modalità differenti nel processo di riscaldamento e si traducono in diversi tipi di asfalto, che avranno proprietà distintive e diverse applicazioni. In generale, le motivazioni che spingono a scegliere l’asfalto sono le sue caratteristiche chiave, nel dettaglio:

la resistenza alla flessione permette al materiale di adattarsi alle variazioni di temperatura e alle sollecitazioni dovute al carico veicolare, garantendo un'infrastruttura stabile e sicura;

la resistenza all'abrasione conferisce una spiccata integrità nel tempo, riducendo la necessità di frequenti riparazioni e opere di manutenzione.

Perchè affidarsi a una ditta professionista?

L’esperienza, le competenze specializzate e l’utilizzo di attrezzature moderne rendono le ditte professionali il partner ideale per progetti di asfaltatura sicuri ed efficienti. La fase preliminare è cruciale per identificare potenziali problemi strutturali e pianificare interventi mirati. Vediamo insieme perché si rivela opportuno affidarsi a una ditta professionista:

la gestione del traffico : richiede coordinamento con le autorità locali e un piano dettagliato per evitare la congestione durante le ore di punta, garantendo al contempo la sicurezza dei lavoratori e dei conducenti;

la segnaletica stradale chiara e le adeguate barriere fisiche : è necessario comunicare deviazioni, limiti di velocità ridotti, zone di lavoro piuttosto che l'utilizzo di coni o barriere mobili, per separare in modo sicuro i lavoratori dal traffico veicolare con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di incidenti;

la sorveglianza costante e procedure di emergenza ben definite: consente di rispondere prontamente a situazioni impreviste, assicurando la sicurezza dei lavoratori. Le ditte professionali seguono rigorosamente le normative per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme.

Come mantenere l’impegno ambientale?

Il rispetto ambientale costituisce ormai un pilastro fondamentale per la nostra società. Esistono pratiche responsabili, come il riutilizzo degli scarti o l’impiego della plastica riciclata post-consumo, magari per piccole infrastrutture. In particolare, se gli scarti sono sottoposti a un trattamento accurato possono essere trasformati in materie prime o secondarie che trovano nuova vita nella costruzione di sottofondi stradali, riempimenti e rilevati. In conformità alle norme vigenti, successivamente al ritiro diretto presso i produttori, gli scarti vengono differenziati e frantumati, per poi essere reintegrati in un nuovo ciclo produttivo. Così è possibile contribuire attivamente a ridurre il volume complessivo di rifiuti inutilizzabili.