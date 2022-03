Associazione Artigiani Piccola e media impresa “Città della Riviera del Brenta in difficoltà per l’aumento del costo delle materie prime

Il settore delle imprese del comparto della meccanica in Riviera del

Brenta è in difficoltà a causa dell’aumento del costo delle materie

prime. A sottolinearlo è l’Associazione Artigiani Piccola e media

impresa “Città della Riviera del Brenta“. Ad intervenire sulla

questione è il capo categoria dell’ Associazione Riccardo Carlin.

L’area a metropolitana di Venezia annovera sul territorio 1243 imprese

del comparto, di cui : 996 imprese sulla meccanica e subfornitura, 140

imprese sulla carpenteria meccanica, 107 imprese sulla carpenteria per

un totale di 1243 imprese. Il comprensorio della Riviera sul

territorio di pertinenza ne annovera circa 320.

Il commento di Carlin

Iscritte all’Associazione ve ne sono circa 90. Delle 1243 imprese le aziende

con dipendenti sono circa 1.110 (250 in Riviera ).Sono però le piccole

imprese del settore meccanica (nella metropolitana circa il 29% delle

imprese) sulle quali l’impatto degli aumenti dei prezzi è più

rilevante. “Il problema dell’aumento delle materie- spiega Riccardo

Carlin – è diventato molto importante nel corso degli ultimi mesi .

L’aumento del costo è mediamente superiore al 30 % e questo influisce

poi sul costo delle lavorazioni. Noi lavoriamo come piccole e medie

imprese artigiane prevalentemente con privati che di fronte a questi

aumenti sono decisi in tanti casi a rinunciare alla commissione. Si

tratta di rialzi che con i venti di guerra in atto, tendono ad

ulteriori incrementi. Altra considerazione da fare è quella

sull’allungamento dei tempi di consegna dei materiali che in media

mostrano una dilatazione di 25 giorni con punte nei laminati e reti

metalliche di 31 giorni. I continui rincari e l’allungamento dei tempi

di consegna rischiano di rendere insostenibili i preventivi accettati

dalla clientela. E’ importante in questo momento che vi siano azioni a

livello governativo per affrontare il problema e aiutare in modo

concreto il nostro settore”.

La mancanza di manodopera

Sul tema rialzi dei prezzi nel corso dell’anno 2021 i laminati sono saliti del 45%, l’acciaio inox +37,1%, rame +31,4% e l’alluminio sfiora il 30%. Infine un’altra considerazione riguarda la scarsità di manodopera specializzata. “Ne abbiamo fortemente bisogno – dice Carlin- ma trovarla più sempre più

difficile. E tante offerte di posti lavoro delle aziende sono rimaste

inevase”.