AstraZeneca in stand by in Veneto: ciò che sappiamo

Lunedì 15 marzo l’agenzia italiana del farmaco Aifa ha vietato di usare il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca, pur continuando a definirlo «sicuro». Una scelta fatta «in via del tutto precauzionale e temporanea», hanno assicurato dall’agenzia e da Palazzo Chigi, dopo che erano stati segnalati casi di decessi di persone che avevano appena fatto il vaccino, anche in Italia. Nelle stesse ore, peraltro, la stessa decisione è stata presa da Germania, Francia, Spagna, Olanda e altri 8 Paesi dell’Unione europea. Si attende una verifica da parte di Ema, l’agenzia europea dei medicinali, verifica che si dovrebbe concludere nella giornata di giovedì 18 marzo.

Anche il Veneto sospende

Nel frattempo, come è ovvio, anche la Regione Veneto ha sospeso la vaccinazione con Astra Zeneca. La Regione ha fatto sapere che, alla data del 15 marzo, state distribuite in Veneto 194.000 dosi di AstraZeneca, di cui 68.154 già somministrate.

La situazione è oggettivamente complessa. Vediamo di provare a rispondere ai dubbi che tutti ci stiamo ponendo in queste ore.

Perché i governi di quasi tutti i Paesi dell’Unione europea hanno deciso di sospendere AstraZeneca?

Perché nei giorni precedenti sono stati segnalati casi di reazioni avverse molto gravi, fino al decesso della persona vaccinata, per emorragie, trombosi o embolie. Sono dunque state avviate verifiche per appurare se c’è nesso di causalità fra questi eventi avversi anomali e le vaccinazioni.

Cosa rischio se ho fatto il vaccino AstraZeneca?

Impossibile rispondere, fino a che le agenzie del farmaco non avranno sciolto la riserva. Citiamo per ora quello che ha detto, ad esempio, l’immunologo francese Alain Fischer: “Gli eventi osservati sono insorti tutti nei 10 giorni che hanno fatto seguito alla vaccinazione. Quindi, si può pensare che chi ha trascorso questo limite temporale non deve preoccuparsi. Chi è stato vaccinato molto recentemente, deve essere solo attento: se succede qualcosa di anormale, consulti subito il medico”.

Eventuali sintomi

Risponde Antonio Clavenna, farmacoepidemiologo dell’Istituto Mario Negri di Milano: “Con sintomi particolarmente prolungati nel tempo, come ad esempio un mal di testa particolarmente forte da 3 o 4 giorni, è necessario contattare il proprio medico per valutare il da farsi, ma questo vale in generale non solo per chi si è vaccinato. In presenza di sintomi strani e prolungati nel tempo è sempre bene rivolgersi al proprio medico».

I casi sospetti

I dati li ha forniti l’Ema in una conferenza stampa: al 10 marzo 30 casi di eventi tromboembolici su quasi 5 milioni di vaccinati in Europa. In Italia abbiamo 130 casi di tromboembolia ogni 100 mila abitanti ogni anno. In alcuni pazienti è stata riscontrata l’insorgenza di trombosi con anomalie della coagulazione, che non sono caratteristiche delle embolie polmonari classiche. Nel senso che, di norma, un calo di piastrine dovrebbe rendere il sangue più fluido, quindi meno esposto al rischio di trombi. Non l’esatto contrario. “Ma ci sono casi rari in cui le condizioni compaiono insieme, perché le piastrine vengono quasi tutte reclutate nei trombi”. Se sia il caso di assumere farmaci anti-trombotici prima o dopo il vaccino la risposta è chiara. “Il più noto e comune è l’Eparina. Sono però sconsigliati dalla Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET) a meno che non siano già assunti per una prescrizione medica precedente. Infine effettuare in assenza di sintomatologia esami di laboratorio o strumentali tesi a monitorare un supposto rischio trombotico non ha motivazione; ovviamente, e come sempre, sintomi evocativi di tromboembolismo quali edema o dolore agli arti, dolore toracico, difficoltà respiratoria, cefalea persistente, vanno riferiti al proprio medico e attentamente valutati, indipendentemente dalla pratica vaccinale.