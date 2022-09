Attraversa binari con sbarre abbassate, anziano resta ucciso

Un anziano, non ancora identificato, è morto nel pomeriggio dopo essere stato travolto da un treno regionale, sulla linea Bassano-Venezia, nei pressi di Loria (Treviso). Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un anziano ciclista, avrebbe cercato di attraversare i binari nonostante le sbarre fossero abbassate, ma è stato travolto dal convoglio in arrivo, che non è riuscito ad evitarlo..

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i medici del Suem, e gli agenti della Polizia ferroviaria.