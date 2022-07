Aumentano i contagi: i Covid point di Treviso riaprono alla domenica

Aumentano i contagi: nuovi orari di apertura per i Covid point di Treviso. L’Usl 2 Marca Trevigiana a fronte dell’aumento dell’afflusso ai Punti tampone che si sta registrando in questi giorni, attuerà una rimodulazione degli orari di apertura del Covid point di Treviso – ex Dogana cheprolungherà l’attività di un’ora: fino alle ore 17.00 dal lunedì al sabato e fino alle 13 la domenica. Verrà inoltre temporaneamente riattivata l’apertura domenicale, dalle 8.00 alle 12, il 10 luglio ad Altivole e il 17 luglio a San Vendemiano.

Prenotarsi

Si ricorda che per accedere ai Punti tampone è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online tramite il sito web dell’Ulss 2 o telefonicamente, contattando il call center al numero 0422 210701.