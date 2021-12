Aumenti Covid: ospedali del Veneto costretti a sospendere attività

Il Veneto è costretto a sospendere ulteriori attività chirurgiche a causa della concentrazione di risorse richieste dagli aumenti di casi Covid e dalle risorse richieste dalle campagne di vaccinazione e tracciamento.

Lo ha reso noto Luciano Flor, direttore generale della Sanità della Regione Veneto.

Tutta la regione

Con questa iniziativa, che riguarda tutti gli ospedali della regione, sono interrotte attività giornaliere e settimanali di intervento medico e chirurgico. La decisione è stata presa, conferma Flor, per recuperare temporaneamente personale da destinare a vaccinazioni, tamponi e tracciamenti Covid.

Il documento

Nel dettaglio, il documento del dott. Flor: “dispone la sospensione delle attività di chirurgia programmata per le quali è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria e la riduzione dell’attività programmata in ambito internistico, con le eccezioni già richiamate nella nota prot. n. 474775/2020 (es. attività non rinviabile in considerazione del quadro clinico e per la quale la prognosi e le gravi conseguenze cliniche sono fortemente influenzate dalla tempistica di diagnosi e intervento, chirurgia oncologica, etc.). “Le SS.LL. garantiranno la disponibilità di utilizzo di tutti i posti letto previsti dal piano di emergenza”. “Si dispone anche la sospensione dell’attività di specialistica ambulatoriale delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, ad eccezione delle prestazioni con priorità U e B, garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l’attività in ambito materno-infantile, oncologico, malattie rare e le attività ritenute non rinviabili in considerazione del quadro clinico dei pazienti”.